Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211025/dunya-meteoroloji-orgutu-atmosferdeki-sera-gazi-birikimi-2020de-rekor-duzeye-ulasti-1050165011.html
Dünya Meteoroloji Örgütü: Atmosferdeki sera gazı birikimi 2020'de rekor düzeye ulaştı
Dünya Meteoroloji Örgütü: Atmosferdeki sera gazı birikimi 2020'de rekor düzeye ulaştı
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), koronavirüs salgınına rağmen 2020'de atmosferi ısıtan gaz salınımının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:19+0300
2021-10-25T18:25+0300
yaşam
çevre
sera gazı
dünya meteoroloji örgütü
atmosfer
iklim
precop26
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104103/25/1041032526_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fd19d1db7ec057d6e1af0cf11177c987.jpg
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yıllık sera gazı raporunu yayımladı. Rapora göre atmosferi ısıtan gaz salımı korona virüs salgınındaki kapanmaya rağmen 2020'de rekor seviyelere yükseldi. Karbondioksit (CO2), metan ve azot oksit miktarları, son 10 yıldaki yıllık ortalamadan daha fazla artış göstererek zirveyi gördü. Koronavirüs salgını sürecince alınan kısıtlama önlemleriyle CO2 emisyonlarının dünya genelinde yüzde 5.6 oranında azaldığı, ancak bunun sera gazları birikimi üzerinde fark edilebilir bir etkisi olmadığı belirtildi. Bu kapsamda insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların yaklaşık yarısının ağaçlar, toprak ve okyanuslar tarafından alındığı, ancak bunların sera gazlarını özümsemesinin büyük ölçüde sıcaklıklara, yağışa ve diğer faktörlere bağlı olarak değiştiği vurgulandı. Diğer bir sorunun da son 10 yılda CO2 emisyonlarının aşamalı bir şekilde artması olarak gösterildi. Bu nedenle 2020'de karbon salınımı düşmüş olsa da atmosferdeki karbon seviyesindeki artışın 2011-2020 arasındaki ortalamanın üzerinde olduğu ifade edildi. Sonuç olarak atmosferdeki karbondioksit seviyesi 2020'de 413.2 partiküle ulaştı ve sanayi devrimi öncesi düzeyin yüzde 149 fazlası oldu.'Hedefin çok uzağındayız'WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas rapora yönelik, “Sera gazı raporu, COP26'daki (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) müzakereciler için katı ve bilimsel bir mesaj içeriyor. Sera gazı konsantrasyonları mevcut hızla artmaya devam ederse bu yüzyılın sonuna kadar Paris Anlaşması'nın hedefleri olan, sanayi devrimi öncesi seviyelerin 1.5 ila 2 derece sıcaklık artışının çok üzerinde bir sıcaklık artışı göreceğiz. Hedefin çok uzağındayız" ifadelerini kullandı. Profesör Taalas, "Bu, bir kimyasal formül ve grafikteki rakamlardan daha fazlası. Günlük yaşamlarımız ve refahımız, gezegenimizin durumu ve çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için büyük olumsuz etkileri olacaktır" dedi. Ülkelerin sanayi, enerji ve ulaşım sistemlerini ve tüm yaşam biçimini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Taalas, "Gerekli değişiklikler ekonomik olarak uygun ve teknik olarak mümkündür. Kaybedecek zaman yok” ifadelerini kullandı.COP26 kasım ayında düzenlenecekİklim değişikliğinin kontrol altına alınması için Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, büyük önem taşıyor. Toplam 197 ülkenin emisyonları azaltma planlarını sunması bekleniyor. COP26 ayrıca, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana kaydedilen gelişmenin görüşüleceği ilk zirve olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210914/almanyada-ineklere-tuvalet-egitimi-verildi-amac-sera-gazi-emisyonlarini-azaltmak-1048905153.html
https://tr.sputniknews.com/20211022/abdde-iklim-krizi-nedenleri-arasinda-plastik-komuru-geride-birakacak-1050074691.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104103/25/1041032526_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_8c19b82a3527a370f738f42b07b65cde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre, sera gazı, dünya meteoroloji örgütü, atmosfer, iklim, precop26

Dünya Meteoroloji Örgütü: Atmosferdeki sera gazı birikimi 2020'de rekor düzeye ulaştı

18:19 25.10.2021 (güncellendi: 18:25 25.10.2021)
© AP Photo / Juan KaritaDünya, en sıcak 5 yılını geçirdi
Dünya, en sıcak 5 yılını geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Juan Karita
Abone ol
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), koronavirüs salgınına rağmen 2020'de atmosferi ısıtan gaz salınımının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yıllık sera gazı raporunu yayımladı. Rapora göre atmosferi ısıtan gaz salımı korona virüs salgınındaki kapanmaya rağmen 2020'de rekor seviyelere yükseldi.
Karbondioksit (CO2), metan ve azot oksit miktarları, son 10 yıldaki yıllık ortalamadan daha fazla artış göstererek zirveyi gördü. Koronavirüs salgını sürecince alınan kısıtlama önlemleriyle CO2 emisyonlarının dünya genelinde yüzde 5.6 oranında azaldığı, ancak bunun sera gazları birikimi üzerinde fark edilebilir bir etkisi olmadığı belirtildi.
Bu kapsamda insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların yaklaşık yarısının ağaçlar, toprak ve okyanuslar tarafından alındığı, ancak bunların sera gazlarını özümsemesinin büyük ölçüde sıcaklıklara, yağışa ve diğer faktörlere bağlı olarak değiştiği vurgulandı.
Diğer bir sorunun da son 10 yılda CO2 emisyonlarının aşamalı bir şekilde artması olarak gösterildi. Bu nedenle 2020'de karbon salınımı düşmüş olsa da atmosferdeki karbon seviyesindeki artışın 2011-2020 arasındaki ortalamanın üzerinde olduğu ifade edildi.
Sonuç olarak atmosferdeki karbondioksit seviyesi 2020'de 413.2 partiküle ulaştı ve sanayi devrimi öncesi düzeyin yüzde 149 fazlası oldu.
İnek - kurbanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
YAŞAM
Almanya'da ineklere tuvalet eğitimi verildi: Amaç sera gazı emisyonlarını azaltmak
14 Eylül, 21:12

'Hedefin çok uzağındayız'

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas rapora yönelik, “Sera gazı raporu, COP26'daki (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) müzakereciler için katı ve bilimsel bir mesaj içeriyor. Sera gazı konsantrasyonları mevcut hızla artmaya devam ederse bu yüzyılın sonuna kadar Paris Anlaşması'nın hedefleri olan, sanayi devrimi öncesi seviyelerin 1.5 ila 2 derece sıcaklık artışının çok üzerinde bir sıcaklık artışı göreceğiz. Hedefin çok uzağındayız" ifadelerini kullandı.
Profesör Taalas, "Bu, bir kimyasal formül ve grafikteki rakamlardan daha fazlası. Günlük yaşamlarımız ve refahımız, gezegenimizin durumu ve çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için büyük olumsuz etkileri olacaktır" dedi.
Ülkelerin sanayi, enerji ve ulaşım sistemlerini ve tüm yaşam biçimini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Taalas, "Gerekli değişiklikler ekonomik olarak uygun ve teknik olarak mümkündür. Kaybedecek zaman yok” ifadelerini kullandı.
Plastik atık ithalatı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
YAŞAM
ABD'de iklim krizi nedenleri arasında plastik kömürü geride bırakacak
22 Ekim, 10:39

COP26 kasım ayında düzenlenecek

İklim değişikliğinin kontrol altına alınması için Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, büyük önem taşıyor.
Toplam 197 ülkenin emisyonları azaltma planlarını sunması bekleniyor. COP26 ayrıca, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana kaydedilen gelişmenin görüşüleceği ilk zirve olacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:26Google, Rusya’ya 32.5 milyon ruble para cezası ödedi
18:24'Julian Assange casusluk yapmakla değil, gazetecilik yapmakla suçlanıyor'
18:23Günün ilk saatlerinde 9.85 ile rekor kıran dolar, 9.57’ye geriledi
18:19Dünya Meteoroloji Örgütü: Atmosferdeki sera gazı birikimi 2020'de rekor düzeye ulaştı
18:06Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi
18:05Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı
18:02Suudi Arabistan dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planlıyor
17:57Portekiz'de bütçe tartışmaları alevleniyor: Erken seçime gidilebilir
17:56AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimizin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür
17:44Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan 3 şüphelinin tahliyesine karar verildi
17:29Moskova ve çevresinde üç AY 4.2 vakası tespit edildi
17:23Dünya Gıda Programı Afganistan'daki açlığa dikkat çekti: Felaket için geri sayım yapıyoruz
17:19Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
17:15Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi
17:13Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' soruşturmasının iddianamesi kabul edildi
17:00Benzine 44 kuruş zam yapıldı
16:58Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor
16:56Almanya'da 'IŞİD gelinine' Ezidi kız çocuğunun susuzluktan ölümüne göz yummaktan 10 yıl hapis
16:54Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
16:53Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı