Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son maçında gösterdiği performans ile en değerli oyuncu seçildi

Bu sezon İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Monza maçında gösterdiği performans ile MVP (en değerli oyuncu) seçildi.Ajansspor'un haberine göre Türk Hava Yolları’ndan İtalya’nın Igor Gorgonzola takımına transfer olan milli pasör çarprazı, İtalya Süper Ligi’nde Vero Volley Monza'ya karşı oynanan maçta 29 sayı üretti. 25 hücum sayısı alan, 3 blok tutan, bir de ace yapan Ebrar Karakurt bu performans ile 3-2 kazandıkları maçın MVP’si seçildi.Ebrar Karakurt, İtalya Süper Ligi’nde oynadığı dört karşılaşmada ikinci kez maçın MVP’si olmayı başardı. Igor Gorgonzola Novara 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve bir yenilgiyle ligde 5'inci durumda bulunuyor.
Sezon başında İtalya'ya transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, çıktığı son lig maçında 29 sayı üreterek maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Bu sezon İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Monza maçında gösterdiği performans ile MVP (en değerli oyuncu) seçildi.
Ajansspor'un haberine göre Türk Hava Yolları’ndan İtalya’nın Igor Gorgonzola takımına transfer olan milli pasör çarprazı, İtalya Süper Ligi’nde Vero Volley Monza'ya karşı oynanan maçta 29 sayı üretti. 25 hücum sayısı alan, 3 blok tutan, bir de ace yapan Ebrar Karakurt bu performans ile 3-2 kazandıkları maçın MVP’si seçildi.
Ebrar Karakurt, İtalya Süper Ligi’nde oynadığı dört karşılaşmada ikinci kez maçın MVP’si olmayı başardı. Igor Gorgonzola Novara 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve bir yenilgiyle ligde 5'inci durumda bulunuyor.