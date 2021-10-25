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https://tr.sputniknews.com/20211025/eda-nur-kaplana-cinsel-saldiri-sorusturmasinin-iddianamesi-kabul-edildi-1050163192.html
Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' soruşturmasının iddianamesi kabul edildi
Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' soruşturmasının iddianamesi kabul edildi
Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T17:13+0300
2021-10-25T17:13+0300
türkiye
tecavüz
cinsel taciz
kadın cinayeti
eda nur kaplan
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Kaplan'ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Kaplan ile Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi.Sanıklar, 10 Aralık'ta Ankara 12. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirmiş, gözaltına alınan şahsın delil yetersizliğinden serbest bırakılmasının ardından 7 Ağustos 2021'de yaşamına son vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20210809/tecavuze-ugradigini-bildirdi-gozaltina-alinan-sahis-serbest-birakildi-18-yasindaki-eda-nur-kaplan-1045196118.html
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tecavüz, cinsel taciz, kadın cinayeti, eda nur kaplan

Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' soruşturmasının iddianamesi kabul edildi

17:13 25.10.2021
© DHAEda Nur Kaplan ölümü - Yusuf G.
Eda Nur Kaplan ölümü - Yusuf G. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi. Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Kaplan'ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.
Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Kaplan ile Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.
Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi.
Sanıklar, 10 Aralık'ta Ankara 12. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirmiş, gözaltına alınan şahsın delil yetersizliğinden serbest bırakılmasının ardından 7 Ağustos 2021'de yaşamına son vermişti.
Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan şahıs, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Eda Nur Kaplan yaşamına son verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
DÜNYA
Tecavüze uğradığını bildirdi, gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı: 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan intihar etti
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