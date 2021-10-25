https://tr.sputniknews.com/20211025/efsanenin-chicago-bullsla-ilk-sezonunda-giydigi-spor-ayakkabilara-acik-artirmada-147-milyon-dolar-1050148606.html

Efsanenin Chicago Bulls'la ilk sezonunda giydiği spor ayakkabılara açık artırmada 1.47 milyon dolar

Efsanenin Chicago Bulls'la ilk sezonunda giydiği spor ayakkabılara açık artırmada 1.47 milyon dolar

ABD profesyonel basketbol ligi NBA'in gelmiş gelmiş en büyük efsanesi kabul edilen Michael Jordan'ın spor hayatında kullandığı ayakkabılar, açık artırmalarda... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T12:45+0300

2021-10-25T12:45+0300

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Dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan'ın 1984'de Chicago Bulls takımıyla ilk sezonunda giydiği kırmızı-beyaz Nike Air Ships model spor ayakkabılar, açık artırmada 1.47 milyon dolara satıldı.1984, Jordan ile spor malzemeleri devi Nike'ın fenomene dönüşen giysi ve ayakkabı markasını yaratmak için işbirliğine başladığı yıldı.Açık artırmada biçilen değer, herhangi bir spor dalında giyilen ayakkabılar için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat oldu. 'Basketbol tarihinin en iyi oyuncusunun' daha sonra NBA'de şampiyonluktan şampiyonluğa koşacağı Chicago Bulls formasıyla ilk sezonunda giydiği ve imzaladığı spor ayakkabılara rekor ödemeyi, tanınmış koleksiyoncu Nick Fiorella yaptı. Spor ayakkabı pazarının zirvesiPazar günkü Las Vegas'taki açık artırmanın ardından konuşan Sotheby müzayede evinden Brahm Wachter, "Jordan Nike Air Ships için bu rekor kıran sonuç, Michael Jordan ve Air Jordan frençayzının spor ayakkabı pazarının zirvesindeki yerini teyit ediyor" dedi.Küresel bir ikon haline gelen ve NBA'in dünya çapındaki profilini yükselten Jordan, 2003 yılında basketbolu bıraktığında NBA tarihine ilk milyarder oyuncu olarak da geçti.Spor dünyası dışından rekor rapçideAncak Jordan'ınkiler şimdiye kadar satılan en pahalı spor ayakkabılar değiller. Bu rekor, nisan ayındaki açık artırmada 1.8 milyon dolara satılan rapçi Kanye West'in tasarlayıp giydiği Nike Air Yeezy 1 Prototypes'a ait.

https://tr.sputniknews.com/20210509/michael-jordanin-universite-kariyerinde-giydigi-forma-138-milyon-dolara-satildi-1044459427.html

https://tr.sputniknews.com/20210427/kanye-Westin-ayakkabilari-18-milyon-dolara-satildi-1044365916.html

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