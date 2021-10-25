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Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi
Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi
Malatya'da ehliyet sınavında sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Mersin'de ise ehliyet sınavına giren bir şahıs... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T17:15+0300
2021-10-25T17:15+0300
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malatya
mersin
ehliyet
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Malatya'da ehliyet sınavında sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde kamera, kulaklarında 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili 18'i yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde özel bir sürücü kursunda gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının tamamının yabancı uyruklu olduğunu, bunlardan 5'inin ise bir önceki sınavda kamera düzeneği bulundurduğunun ve sınava girmeden sınav yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler konu ile ilgili şahıslarla irtibatlı 6 Türk vatandaşı organizatör, 18 yabancı uyruklu şahıs ve bu kişilere ait 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde kıyafet içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneği ile araçlarda çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Sınava düğme görünümlü kamera ile girmeye çalıştıMersin'de ehliyet sınavına giren bir şahıs, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera, kablosuz kulaklık ve kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği ile yakalandı.Olay, Silifke ilçesinde e-sınav merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezinde yapılan ehliyet sınavında görev aldı. Ekipler, yaptığı çalışmada fark ettikleri 38 yaşındaki M.M.'nin üzerini detaylı aradı. Aramada şahsın üzerinde bulunan korse içerisine gizlenmiş olarak taşınabilir modem, kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık bulundu.Şahıs, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ÖSYM Kanununa Muhalefet Suçundan gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210922/kulaginda-ve-maskesinde-kopya-duzenegiyle-yakalanan-kisinin-6-kez-basarisiz-oldugu-ortaya-cikti-1049152929.html
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türkiye, malatya, mersin, ehliyet, kopya

Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi

17:15 25.10.2021
© İHAKopya çekmek için kurdukları düzenek pes dedirtti
Kopya çekmek için kurdukları düzenek pes dedirtti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© İHA
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Malatya'da ehliyet sınavında sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Mersin'de ise ehliyet sınavına giren bir şahıs, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera, kablosuz kulaklık ve kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği ile yakalandı.
Malatya'da ehliyet sınavında sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde kamera, kulaklarında 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili 18'i yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde özel bir sürücü kursunda gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının tamamının yabancı uyruklu olduğunu, bunlardan 5'inin ise bir önceki sınavda kamera düzeneği bulundurduğunun ve sınava girmeden sınav yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler konu ile ilgili şahıslarla irtibatlı 6 Türk vatandaşı organizatör, 18 yabancı uyruklu şahıs ve bu kişilere ait 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde kıyafet içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneği ile araçlarda çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sınava düğme görünümlü kamera ile girmeye çalıştı

Mersin'de ehliyet sınavına giren bir şahıs, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera, kablosuz kulaklık ve kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği ile yakalandı.
Olay, Silifke ilçesinde e-sınav merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezinde yapılan ehliyet sınavında görev aldı. Ekipler, yaptığı çalışmada fark ettikleri 38 yaşındaki M.M.'nin üzerini detaylı aradı. Aramada şahsın üzerinde bulunan korse içerisine gizlenmiş olarak taşınabilir modem, kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık bulundu.
Şahıs, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ÖSYM Kanununa Muhalefet Suçundan gözaltına alındı.
Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran bir kişi, maskesine gizli kamera kulağına da böcek adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişinin kulağındaki böcek hastanede çıkartıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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Kopya düzeneğiyle yakalanan kişinin ehliyet sınavında 6 kez başarısız olduğu ortaya çıktı
22 Eylül, 19:15
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