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El Clasico yenilgisi sonrası Barcelonalı taraftarlardan Koeman'ın arabasına saldırı
El Clasico yenilgisi sonrası Barcelonalı taraftarlardan Koeman'ın arabasına saldırı
Sahasında Real Madrid'e yenilen Barcelonalı taraftarlar, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın otomobiline saldırdı. Barcelona Kulübü... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:17+0300
2021-10-25T13:27+0300
barcelona
spor
saldırı
ronald koeman
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan ve 'El Clasico' olarak adlandırılan maçta, sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'nın bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.Koeman, karşılaşmanın ardından evine gitmek için Nou Camp Stadı'ndan çıkışta kendisini kapıda bekleyen bir grup taraftarın saldırısına uğradı.Taraftarlar, tekmeleyerek ve yumruklayarak arabayı durdurmaya çalıştı, Hollandalı teknik direktöre hakaret etti.Kısa süren olay anında oldukça soğukkanlı davranan Koeman, aracıyla yavaş yavaş ilerleyerek stadyumdan ayrıldı.Olay sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Barcelona Kulübü, "Teknik direktörümüzün Nou Camp'dan ayrılırken yaşadığı şiddetli ve aşağılayıcı eylemleri kamuoyu önünde kınıyoruz. Kulüp, bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmaması için güvenlik ve disiplin tedbirleri alacaktır" ifadesini kullandı.'Üzülecek çok fazla zaman yok'Koeman, El Clasico'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Real Madrid'den daha aşağı bir takım olmadığımızı gösterdik. Küçük detaylar maçın kaderini belirliyor. Fırsatlar yakaladık ama yazık oldu. Bu bir El Clasico. O yüzden kaybetmek 3 puandan daha fazla anlam taşıyor ama üzülecek çok fazla zaman yok. Ayağa kalkmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bugün üzülebiliriz ama yarından itibaren bir sonraki maçımıza hazırlanmalıyız" dedi.
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barcelona, saldırı, ronald koeman

El Clasico yenilgisi sonrası Barcelonalı taraftarlardan Koeman'ın arabasına saldırı

13:17 25.10.2021 (güncellendi: 13:27 25.10.2021)
© AP Photo / Joan Monfort Ronald Koeman
Ronald Koeman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Joan Monfort
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Sahasında Real Madrid'e yenilen Barcelonalı taraftarlar, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın otomobiline saldırdı. Barcelona Kulübü, Koeman'a yapılan saldırıyı kınadı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan ve 'El Clasico' olarak adlandırılan maçta, sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'nın bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.
Koeman, karşılaşmanın ardından evine gitmek için Nou Camp Stadı'ndan çıkışta kendisini kapıda bekleyen bir grup taraftarın saldırısına uğradı.
Taraftarlar, tekmeleyerek ve yumruklayarak arabayı durdurmaya çalıştı, Hollandalı teknik direktöre hakaret etti.
Kısa süren olay anında oldukça soğukkanlı davranan Koeman, aracıyla yavaş yavaş ilerleyerek stadyumdan ayrıldı.
Olay sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Barcelona Kulübü, "Teknik direktörümüzün Nou Camp'dan ayrılırken yaşadığı şiddetli ve aşağılayıcı eylemleri kamuoyu önünde kınıyoruz. Kulüp, bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmaması için güvenlik ve disiplin tedbirleri alacaktır" ifadesini kullandı.

'Üzülecek çok fazla zaman yok'

Koeman, El Clasico'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Real Madrid'den daha aşağı bir takım olmadığımızı gösterdik. Küçük detaylar maçın kaderini belirliyor. Fırsatlar yakaladık ama yazık oldu. Bu bir El Clasico. O yüzden kaybetmek 3 puandan daha fazla anlam taşıyor ama üzülecek çok fazla zaman yok. Ayağa kalkmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bugün üzülebiliriz ama yarından itibaren bir sonraki maçımıza hazırlanmalıyız" dedi.
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