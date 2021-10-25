https://tr.sputniknews.com/20211025/el-clasico-sonrasi-barcelonali-taraftarlardan-koemanin-arabasina-saldiri-1050150211.html

El Clasico yenilgisi sonrası Barcelonalı taraftarlardan Koeman'ın arabasına saldırı

El Clasico yenilgisi sonrası Barcelonalı taraftarlardan Koeman'ın arabasına saldırı

Sahasında Real Madrid'e yenilen Barcelonalı taraftarlar, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın otomobiline saldırdı. Barcelona Kulübü... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T13:17+0300

2021-10-25T13:17+0300

2021-10-25T13:27+0300

barcelona

spor

saldırı

ronald koeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050150156_0:23:1501:867_1920x0_80_0_0_6e9068680cff3c7d800817927af389bb.jpg

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan ve 'El Clasico' olarak adlandırılan maçta, sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'nın bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.Koeman, karşılaşmanın ardından evine gitmek için Nou Camp Stadı'ndan çıkışta kendisini kapıda bekleyen bir grup taraftarın saldırısına uğradı.Taraftarlar, tekmeleyerek ve yumruklayarak arabayı durdurmaya çalıştı, Hollandalı teknik direktöre hakaret etti.Kısa süren olay anında oldukça soğukkanlı davranan Koeman, aracıyla yavaş yavaş ilerleyerek stadyumdan ayrıldı.Olay sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Barcelona Kulübü, "Teknik direktörümüzün Nou Camp'dan ayrılırken yaşadığı şiddetli ve aşağılayıcı eylemleri kamuoyu önünde kınıyoruz. Kulüp, bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmaması için güvenlik ve disiplin tedbirleri alacaktır" ifadesini kullandı.'Üzülecek çok fazla zaman yok'Koeman, El Clasico'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Real Madrid'den daha aşağı bir takım olmadığımızı gösterdik. Küçük detaylar maçın kaderini belirliyor. Fırsatlar yakaladık ama yazık oldu. Bu bir El Clasico. O yüzden kaybetmek 3 puandan daha fazla anlam taşıyor ama üzülecek çok fazla zaman yok. Ayağa kalkmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bugün üzülebiliriz ama yarından itibaren bir sonraki maçımıza hazırlanmalıyız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211003/suarezden-ronald-koemana-telefon-gondermesi-1049473703.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barcelona, saldırı, ronald koeman