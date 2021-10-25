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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211025/emlakcilar-konut-fiyatinda-cok-buyuk-artis-bekliyor-1050142964.html
Emlakçılar konut fiyatında 'çok büyük artış' bekliyor
Emlakçılar konut fiyatında 'çok büyük artış' bekliyor
Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, “Önümüzdeki haftalarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz” dedi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T09:55+0300
2021-10-25T09:55+0300
ekonomi
inşaat
döviz
kira
satılık ev
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Türkiye genelinde kiralar ve konut fiyatları da hızla yükseliyor. Merkez Bankası’nın 23 Eylül’deki 100 baz puanlık faiz indirim kararının açıklandığı gün tonu 6.930 TL olan demirin fiyatı bir ayda 8.550 TL oldu. Çimento, enerji maliyetlerindeki artışın da etkisiyle yüzde 10 zamlandı. Aynı şekilde mobilya grubunda da yüzde 15 artış var. Sektör temsilcileri tüketici kredilerinin faizleri düşse bile hem arz sıkıntısı hem de artan inşaat maliyetleri sebebiyle konut fiyatlarında hızlı bir yükseliş bekliyor.Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin önümüzdeki hafta konut kredilerine yansımasını beklediklerini söyleyen Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, “Bu düşüş ile birlikte talepte bir artış öngörüyoruz elbette ama piyasa buna hazır değil” dedi. Arz sıkıntısı yaşanan sektörde fiyatların zaten yükseldiğini dile getiren Bayram, şunları söyledi:“Döviz bu hızla yükselince inşaat maliyetleri de artıyor. Yatırımlar iyice duruyor ve arz sıkıntısı daha da derinleşiyor. Konut fiyatları zaten her hafta artıyordu, önümüzdeki haftalarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz. Konut piyasasında balon var diye haber yapan arkadaşlara bunun olmadığını defalarca söylemiştik, anlatamadık, şimdi herkes deneyimleyerek anlamış oldu.”'Kiralara da yansıyacak'Orta sınıfın ev alacak bir durumu kalmadığını söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç ise faiz indirimi ile emlak piyasasının canlanması beklentisinin boşa çıkacağını söyledi. Piyasadaki belirsizlik iklimi nedeniyle yurttaşın harcama yapmada zorlandığını söyleyen Yüzgeç, “Faizi indirseniz de insanlar geleceğini öngöremiyor. İşsiz kalıp kalmayacağını bilmiyor. Enflasyonist bir ortamda geçinip geçinemeyeceğini bilmiyorlar. Gerçekten çok birikimi olan yurttaş TL’ye ve dövize güvenmeyip gayrimenkule yatırım yapabilir ama çok yüksek fiyattan evler almak zorunda kalacaklar, bu da yine kiralara yansıyacak” dedi. Enflasyon beklentisinin yüzde 20’nin üzerinde olduğunu aktaran Yüzgeç, inşaat maliyetlerinin ise yüzde 100’e yakın arttığını söyledi.
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inşaat, döviz, kira, satılık ev

Emlakçılar konut fiyatında 'çok büyük artış' bekliyor

09:55 25.10.2021
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, “Önümüzdeki haftalarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz” dedi.
Türkiye genelinde kiralar ve konut fiyatları da hızla yükseliyor. Merkez Bankası’nın 23 Eylül’deki 100 baz puanlık faiz indirim kararının açıklandığı gün tonu 6.930 TL olan demirin fiyatı bir ayda 8.550 TL oldu. Çimento, enerji maliyetlerindeki artışın da etkisiyle yüzde 10 zamlandı. Aynı şekilde mobilya grubunda da yüzde 15 artış var.
Sektör temsilcileri tüketici kredilerinin faizleri düşse bile hem arz sıkıntısı hem de artan inşaat maliyetleri sebebiyle konut fiyatlarında hızlı bir yükseliş bekliyor.
Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin önümüzdeki hafta konut kredilerine yansımasını beklediklerini söyleyen Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, “Bu düşüş ile birlikte talepte bir artış öngörüyoruz elbette ama piyasa buna hazır değil” dedi. Arz sıkıntısı yaşanan sektörde fiyatların zaten yükseldiğini dile getiren Bayram, şunları söyledi:
“Döviz bu hızla yükselince inşaat maliyetleri de artıyor. Yatırımlar iyice duruyor ve arz sıkıntısı daha da derinleşiyor. Konut fiyatları zaten her hafta artıyordu, önümüzdeki haftalarda çok daha büyük artışlar bekliyoruz. Konut piyasasında balon var diye haber yapan arkadaşlara bunun olmadığını defalarca söylemiştik, anlatamadık, şimdi herkes deneyimleyerek anlamış oldu.”

'Kiralara da yansıyacak'

Orta sınıfın ev alacak bir durumu kalmadığını söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç ise faiz indirimi ile emlak piyasasının canlanması beklentisinin boşa çıkacağını söyledi.
Piyasadaki belirsizlik iklimi nedeniyle yurttaşın harcama yapmada zorlandığını söyleyen Yüzgeç, “Faizi indirseniz de insanlar geleceğini öngöremiyor. İşsiz kalıp kalmayacağını bilmiyor. Enflasyonist bir ortamda geçinip geçinemeyeceğini bilmiyorlar. Gerçekten çok birikimi olan yurttaş TL’ye ve dövize güvenmeyip gayrimenkule yatırım yapabilir ama çok yüksek fiyattan evler almak zorunda kalacaklar, bu da yine kiralara yansıyacak” dedi.
Enflasyon beklentisinin yüzde 20’nin üzerinde olduğunu aktaran Yüzgeç, inşaat maliyetlerinin ise yüzde 100’e yakın arttığını söyledi.
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