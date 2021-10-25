https://tr.sputniknews.com/20211025/erdogan-kabine-toplantisi-sonrasinda-aciklama-yapiyor-1050167267.html

Erdoğan: Büyükelçiler tarafından yapılan hadsiz açıklamalar ülkemizin yargısını hedef almıştır

Erdoğan: Büyükelçiler tarafından yapılan hadsiz açıklamalar ülkemizin yargısını hedef almıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın 'serbest bırakılması' yönündeki açıklamalarının ardından Viyana Sözleşmesinin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T19:26+0300

2021-10-25T19:26+0300

2021-10-25T19:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:- "Hükümete geldiğimizden sonra ön öok önem verdiğimiz konulardan biri Afrika ile ilişkileri geliştirmekti"Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan