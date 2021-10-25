Erdoğan: Büyükelçiler tarafından yapılan hadsiz açıklamalar ülkemizin yargısını hedef almıştır

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:- "Hükümete geldiğimizden sonra ön öok önem verdiğimiz konulardan biri Afrika ile ilişkileri geliştirmekti"Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın 'serbest bırakılması' yönündeki açıklamalarının ardından Viyana Sözleşmesinin 41.maddesine uyacaklarını bildirmelerine ilişkin "Büyükelçiler tarafından yapılan hadsiz açıklamalar herhangi bir kişiyi değil doğrudan ülkemizin yargısını hedef almıştır" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- "Hükümete geldiğimizden sonra ön öok önem verdiğimiz konulardan biri Afrika ile ilişkileri geliştirmekti
"Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz.