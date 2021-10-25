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Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Haftayı güneşli ve mevsim normalinden sıcak geçiren Erzurum'da, meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı öğleden sonra başladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T16:53+0300
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Erzurum'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi.
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фото, türkiye, erzurum, kar, kış, palandöken

Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

16:53 25.10.2021 (güncellendi: 17:26 25.10.2021)
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Haftayı güneşli ve mevsim normalinden sıcak geçiren Erzurum'da, meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı öğleden sonra başladı.
Erzurum'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi.
© DHA / ŞAHAP GÜRLER - SEFA TETİK-AW450090

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün sabah saatlerinde yaptığı kar uyarısı sonrası Erzurum merkezine mevsimin ilk karı düştü. Güne kar manzarası ile uyanan çevre halkı, şaşkınlığını gizleyemedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün sabah saatlerinde yaptığı kar uyarısı sonrası Erzurum merkezine mevsimin ilk karı düştü. Güne kar manzarası ile uyanan çevre halkı, şaşkınlığını gizleyemedi. - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA / ŞAHAP GÜRLER - SEFA TETİK-AW450090

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün sabah saatlerinde yaptığı kar uyarısı sonrası Erzurum merkezine mevsimin ilk karı düştü. Güne kar manzarası ile uyanan çevre halkı, şaşkınlığını gizleyemedi.

© DHA

Öğle saatlerinde Erzurum şehir merkezine yağan kar sonrası kent beyaza büründü. Şehirde hava sıcaklığı ise eksi 2 dereceye kadar düştü.

Öğle saatlerinde Erzurum şehir merkezine yağan kar sonrası kent beyaza büründü. Şehirde hava sıcaklığı ise eksi 2 dereceye kadar düştü. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA

Öğle saatlerinde Erzurum şehir merkezine yağan kar sonrası kent beyaza büründü. Şehirde hava sıcaklığı ise eksi 2 dereceye kadar düştü.

© DHA

Yağan karla Palandöken'in zirvesi de beyaz örtüyle kaplandı. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak yağdı.

Yağan karla Palandöken&#x27;in zirvesi de beyaz örtüyle kaplandı. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak yağdı. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA

Yağan karla Palandöken'in zirvesi de beyaz örtüyle kaplandı. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak yağdı.

© DHA

Şehir için yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Şehir için yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA

Şehir için yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

© DHA

Bölge genelinde ise havanın parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Bölge genelinde ise havanın parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA

Bölge genelinde ise havanın parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

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