https://tr.sputniknews.com/20211025/filistin-devlet-baskani-abbas-abdden-kudusteki-konsoloslugunu-yeniden-acmasini-istedi-1050143918.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'den Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açmasını istedi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'den Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açmasını istedi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmaları için çağrı yaptı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T10:43+0300

2021-10-25T10:43+0300

2021-10-25T10:43+0300

dünya

abd

israil

filistin

mahmud abbas

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

doğu kudüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104207/93/1042079347_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_18be52c9611172db02ccbbd31217ad4a.jpg

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli yöneticilerle düzenlediği toplantıda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Filistin'e uyguladığı finansal ablukayı sonlandırmasını ve Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilciliğinin yeniden açılmasını talep etti.Abbas, Biden yönetimine, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmaları çağrısında bulundu.Abbas, toplantının, Gazze'nin yeniden imarı, 2006'dan bu yana süren ablukanın kaldırılması ve ülkenin iki tarafının birleştirilmesi üzerine çalışacak uluslararası meşruiyete bağlı bir ulusal birlik hükümeti oluşturmak hedefiyle bölünmeyi sonlandıracak, 'Hamas' ve 'İslami Cihat' örgütleri de dahil olmak üzere tüm gruplar arasında kapsamlı bir ulusal diyaloğa hazırlık amaçlı olduğunu ifade etti.Toplantıda, FKÖ İcra Komitesi, en geç ocak ayında örgütün Merkez Yönetim Kurulu'nun toplantı düzenlemesi kararı aldı.Dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ve gayrimeşru yerleşiminin durdurulması için eyleme geçmelerini sağlamak amacıyla mektuplar gönderilmesi kararlaştırılan toplantıda, barışçıl halk direnişinin geliştirilmesi ve genişletilmesi; işgale karşı kapsamlı ulusal isyana ulaştıracak birleşik ulusal liderliğin rolünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.Filistin yönetimi, 6 Filistinli sivil toplum örgütünün İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılmasını kınayarak, söz konusu kurumlara desteğin devam edeceğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211024/israil-isgal-altindaki-bati-seriada-1355-konut-icin-ihale-acilacagini-duyurdu-filistin-kinadi-1050137031.html

israil

filistin

doğu kudüs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, israil, filistin, mahmud abbas, filistin kurtuluş örgütü (fkö), doğu kudüs