Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211025/filistin-devlet-baskani-abbas-abdden-kudusteki-konsoloslugunu-yeniden-acmasini-istedi-1050143918.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'den Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açmasını istedi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'den Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açmasını istedi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmaları için çağrı yaptı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T10:43+0300
2021-10-25T10:43+0300
dünya
abd
israil
filistin
mahmud abbas
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
doğu kudüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104207/93/1042079347_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_18be52c9611172db02ccbbd31217ad4a.jpg
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli yöneticilerle düzenlediği toplantıda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Filistin'e uyguladığı finansal ablukayı sonlandırmasını ve Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilciliğinin yeniden açılmasını talep etti.Abbas, Biden yönetimine, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmaları çağrısında bulundu.Abbas, toplantının, Gazze'nin yeniden imarı, 2006'dan bu yana süren ablukanın kaldırılması ve ülkenin iki tarafının birleştirilmesi üzerine çalışacak uluslararası meşruiyete bağlı bir ulusal birlik hükümeti oluşturmak hedefiyle bölünmeyi sonlandıracak, 'Hamas' ve 'İslami Cihat' örgütleri de dahil olmak üzere tüm gruplar arasında kapsamlı bir ulusal diyaloğa hazırlık amaçlı olduğunu ifade etti.Toplantıda, FKÖ İcra Komitesi, en geç ocak ayında örgütün Merkez Yönetim Kurulu'nun toplantı düzenlemesi kararı aldı.Dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ve gayrimeşru yerleşiminin durdurulması için eyleme geçmelerini sağlamak amacıyla mektuplar gönderilmesi kararlaştırılan toplantıda, barışçıl halk direnişinin geliştirilmesi ve genişletilmesi; işgale karşı kapsamlı ulusal isyana ulaştıracak birleşik ulusal liderliğin rolünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.Filistin yönetimi, 6 Filistinli sivil toplum örgütünün İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılmasını kınayarak, söz konusu kurumlara desteğin devam edeceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211024/israil-isgal-altindaki-bati-seriada-1355-konut-icin-ihale-acilacagini-duyurdu-filistin-kinadi-1050137031.html
israil
filistin
doğu kudüs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104207/93/1042079347_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a5e6803431e313c26be93c75a81bcecd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, israil, filistin, mahmud abbas, filistin kurtuluş örgütü (fkö), doğu kudüs

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'den Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açmasını istedi

10:43 25.10.2021
© AA / Issam RimawiFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA / Issam Rimawi
Abone ol
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmaları için çağrı yaptı.
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli yöneticilerle düzenlediği toplantıda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Filistin'e uyguladığı finansal ablukayı sonlandırmasını ve Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilciliğinin yeniden açılmasını talep etti.
Abbas, Biden yönetimine, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmaları çağrısında bulundu.
Abbas, toplantının, Gazze'nin yeniden imarı, 2006'dan bu yana süren ablukanın kaldırılması ve ülkenin iki tarafının birleştirilmesi üzerine çalışacak uluslararası meşruiyete bağlı bir ulusal birlik hükümeti oluşturmak hedefiyle bölünmeyi sonlandıracak, 'Hamas' ve 'İslami Cihat' örgütleri de dahil olmak üzere tüm gruplar arasında kapsamlı bir ulusal diyaloğa hazırlık amaçlı olduğunu ifade etti.
Toplantıda, FKÖ İcra Komitesi, en geç ocak ayında örgütün Merkez Yönetim Kurulu'nun toplantı düzenlemesi kararı aldı.
Dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ve gayrimeşru yerleşiminin durdurulması için eyleme geçmelerini sağlamak amacıyla mektuplar gönderilmesi kararlaştırılan toplantıda, barışçıl halk direnişinin geliştirilmesi ve genişletilmesi; işgale karşı kapsamlı ulusal isyana ulaştıracak birleşik ulusal liderliğin rolünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Filistin yönetimi, 6 Filistinli sivil toplum örgütünün İsrail tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılmasını kınayarak, söz konusu kurumlara desteğin devam edeceğini kaydetti.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'ndeki bir Yahudi yerleşiminde Yahudi dua şalına sarınmış bir çoban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
DÜNYA
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 1355 konut için ihale açılacağını duyurdu: Filistin kınadı
Dün, 23:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:43Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'den Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açmasını istedi
10:38'Rolex çetesi' yakalandı: İstanbul'dan Ankara'ya kadar takip edip, spor salonunda çalmışlar
10:18Balıkesir'de orman yangını
10:15Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı
10:04Prof. Dr. Müftüoğlu: Kanser, 'geliyorum' der
09:55Emlakçılar konut fiyatında 'çok büyük artış' bekliyor
09:45İngiliz şarkıcı Ed Sheeran koronavirüse yakalandı
09:37Genç doktorun nöbet dönüşü ölümü üzerine TTB'den tüm hastanelerde eylem çağrısı
09:26Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil
09:19Dolar haftaya dalgalı başladı
09:18Sıcaklıklar düşüyor, Meteoroloji’den 5 şehre kar uyarısı
09:16Çin'de Pekin maratonu Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ertelendi
09:13Abdullah Gül'den Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına: Başka krizlerin önünü açar
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu
08:43Sabah yazarı Altınok: Büyükelçilere bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum
08:01Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
07:25Taliban maaşları buğdayla ödeyecek: İşçilere günlük 10, mühendislere 16.5 kilo verilecek
07:20Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk ve en az 4 bakana gözaltı
07:16İş makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi, hayatını kaybetti
07:13Kabine bugün toplanacak: Gündemde virüs ve dış gelişmeler var