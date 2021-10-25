https://tr.sputniknews.com/20211025/friends-dizisinde-guntheri-oynayan-tyler-hayatini-kaybetti-1050140587.html

Friends dizisinde 'Gunther'i oynayan Tyler hayatını kaybetti

Friends dizisinde 'Gunther'i oynayan Tyler hayatını kaybetti

Friends dizisinde Gunther karakterini canlandıran ABD'li aktör James Michael Tyler, 59 yaşında hayatını kaybetti. Tyler, dördüncü evre prostat kanseriyle... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T06:13+0300

2021-10-25T06:13+0300

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yaşam

kanser

friends

ölüm

james michael tyler

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Fenomen dizi Friends'te Central Perk garsonu Gunther rolüyle tanınan oyuncu James Michael Tyler, kendisine 4. seviye prostat kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuş, Tyler, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" demişti.ABD'li aktör James Michael Tyler, Pazar sabahı Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. 59 yaşındaki aktörün vefat haberini menajeri duyurdu.Menajeri, "Mümkün olduğunca çok insana yardım etmek isteyerek hikayesini cesurca paylaştı ve prostatı olanların 40 yaşında kan testi yaptırması için kampanya yürüttü" açıklamasını yaptı.

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kanser, friends, ölüm, james michael tyler