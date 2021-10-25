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https://tr.sputniknews.com/20211025/friends-dizisinde-guntheri-oynayan-tyler-hayatini-kaybetti-1050140587.html
Friends dizisinde 'Gunther'i oynayan Tyler hayatını kaybetti
Friends dizisinde 'Gunther'i oynayan Tyler hayatını kaybetti
Friends dizisinde Gunther karakterini canlandıran ABD'li aktör James Michael Tyler, 59 yaşında hayatını kaybetti. Tyler, dördüncü evre prostat kanseriyle... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T06:13+0300
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yaşam
kanser
friends
ölüm
james michael tyler
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Fenomen dizi Friends'te Central Perk garsonu Gunther rolüyle tanınan oyuncu James Michael Tyler, kendisine 4. seviye prostat kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuş, Tyler, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" demişti.ABD'li aktör James Michael Tyler, Pazar sabahı Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. 59 yaşındaki aktörün vefat haberini menajeri duyurdu.Menajeri, "Mümkün olduğunca çok insana yardım etmek isteyerek hikayesini cesurca paylaştı ve prostatı olanların 40 yaşında kan testi yaptırması için kampanya yürüttü" açıklamasını yaptı.
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kanser, friends, ölüm, james michael tyler

Friends dizisinde 'Gunther'i oynayan Tyler hayatını kaybetti

06:13 25.10.2021
© AFP 2021 / PAUL ZIMMERMANJames Michael Tyler
James Michael Tyler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021 / PAUL ZIMMERMAN
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Friends dizisinde Gunther karakterini canlandıran ABD'li aktör James Michael Tyler, 59 yaşında hayatını kaybetti. Tyler, dördüncü evre prostat kanseriyle mücadele ediyordu.
Fenomen dizi Friends'te Central Perk garsonu Gunther rolüyle tanınan oyuncu James Michael Tyler, kendisine 4. seviye prostat kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuş, Tyler, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" demişti.
ABD'li aktör James Michael Tyler, Pazar sabahı Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. 59 yaşındaki aktörün vefat haberini menajeri duyurdu.
Menajeri, "Mümkün olduğunca çok insana yardım etmek isteyerek hikayesini cesurca paylaştı ve prostatı olanların 40 yaşında kan testi yaptırması için kampanya yürüttü" açıklamasını yaptı.
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