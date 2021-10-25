Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211025/gazprom-avrupa-ve-turkiyeye-bu-yil-183-milyar-metrekup-dogalgaz-sevkiyati-gerceklestirilecek-1050168978.html
Gazprom: Avrupa ve Türkiye’ye bu yıl 183 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilecek
Gazprom: Avrupa ve Türkiye’ye bu yıl 183 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilecek
Gazprom Export Genel Direktörü Yelena Burmistrova, Avrupa ve Türkiye’ye bu yıl içerisinde toplamda 183 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatının... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T20:18+0300
2021-10-25T20:18+0300
ekonomi
avrupa
türkiye
gazprom
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_0:342:2906:1977_1920x0_80_0_0_eee77f1f23a508a569a01ee66953e8a1.jpg
‘Gazprom’ dergisine konuşan Burmistrova, “Gazprom’un Avrupa ve Türkiye’ye sevkiyat hacminin yıl sonunda 183 milyar metreküp olarak gerçekleşebileceği tahminine bağlı kalıyoruz. Bununla birlikte, yılın ilk yarısından sonra, 2021 için ortalama fiyatını bin metreküp başına 270 dolar olarak düzelttik. 2022’de sevkiyat hacmi, büyük ölçüde hava koşullarına ve sıvılaştırmış doğalgaz piyasasındaki duruma bağlı olacak” ifadesini kullandı.2021 yılında sıvılaştırılmış doğalgaz satışının 8 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceğini belirten Burmistrova, “Sıvılaştırılmış doğalgaz günümüzde Gazprom’un gaz portföyünün önemli bir unsuru. Sıvılaştırılmış doğalgaz, uzak piyasalardaki varlığımızı ve esnekliği sağlıyor, tüketicilere sevkiyat güzergahlarını çeşitlendirme fırsatını sağlıyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz portföyümüzü aktif olarak büyütüyoruz. Son birkaç yıl içerisinde ikiye katlamayı başardık” dedi.Alıcıların büyük kısmının Asya-Pasifik Bölgesi’nde bulunduğunu söyleyen Burmistrova, aynı zamanda Güneydoğu Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki geleneksel ve yeni tüketiciler ve tedarikçilerle işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211025/gazprom-turkiyeye-ihrac-edecekleri-dogalgaz-miktarini-acikladi-1050148851.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_84b6f79026932625a49c6ba97acebd58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, türkiye, gazprom, doğalgaz

Gazprom: Avrupa ve Türkiye’ye bu yıl 183 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilecek

20:18 25.10.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
Abone ol
Gazprom Export Genel Direktörü Yelena Burmistrova, Avrupa ve Türkiye’ye bu yıl içerisinde toplamda 183 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatının gerçekleştirileceği tahmininin teyit edildiğini belirtti.
Gazprom’ dergisine konuşan Burmistrova, “Gazprom’un Avrupa ve Türkiye’ye sevkiyat hacminin yıl sonunda 183 milyar metreküp olarak gerçekleşebileceği tahminine bağlı kalıyoruz. Bununla birlikte, yılın ilk yarısından sonra, 2021 için ortalama fiyatını bin metreküp başına 270 dolar olarak düzelttik. 2022’de sevkiyat hacmi, büyük ölçüde hava koşullarına ve sıvılaştırmış doğalgaz piyasasındaki duruma bağlı olacak” ifadesini kullandı.
2021 yılında sıvılaştırılmış doğalgaz satışının 8 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceğini belirten Burmistrova, “Sıvılaştırılmış doğalgaz günümüzde Gazprom’un gaz portföyünün önemli bir unsuru. Sıvılaştırılmış doğalgaz, uzak piyasalardaki varlığımızı ve esnekliği sağlıyor, tüketicilere sevkiyat güzergahlarını çeşitlendirme fırsatını sağlıyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz portföyümüzü aktif olarak büyütüyoruz. Son birkaç yıl içerisinde ikiye katlamayı başardık” dedi.
Alıcıların büyük kısmının Asya-Pasifik Bölgesi’nde bulunduğunu söyleyen Burmistrova, aynı zamanda Güneydoğu Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki geleneksel ve yeni tüketiciler ve tedarikçilerle işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.
Rusya'da Gazprom'a ait bir petrol tesisinde çalışan bir işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
EKONOMİ
Gazprom, Türkiye'ye ihraç edecekleri doğalgaz miktarını açıkladı
12:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:06İBB Ulaşım Daire Başkanı Cihan: Nakit para sistemini kaldıracağız
21:05İsrail basını: İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitime başlayacak
20:50Kovid-19 geçirenlerin yaklaşık dörtte biri zihinsel sorunlar yaşıyor
20:42Prens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor
20:39Adıyaman'da anız yangınında erkek cesedi bulundu
20:37Bill Gates’in yatları Marmaris’te
20:29Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı
20:18Gazprom: Avrupa ve Türkiye’ye bu yıl 183 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilecek
20:14ABD'de Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanması kasımda başlayabilir
20:00HSK: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi önem arz etmektedir
19:44İran Cumhurbaşkanı Reisi: AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli
19:34Sürgündeki Suudi yetkili: Veliaht Prens Selman, eski Kral Abdullah'ı öldürme planından söz etmişti
19:27Rusya: ABD'de Rus gazetecilere yönelik baskı artıyor
19:26Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu ülkede barınamaz
19:15ABD’de 17 medya kuruluşu, Facebook'un şirket içi belgelerini yayınlamaya başladı
19:12Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son maçında gösterdiği performans ile en değerli oyuncu seçildi
19:06MHP'den 'uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele' zorunlu ders olarak okutulsun teklifi
18:54Rusya’da, sabotajcıları ormanlarda arayacak İHA geliştiriliyor
18:50Rusya Savunma Bakanlığı: Almanya'nın askeri ataşesine nota verildi
18:49Nijerya, kendi dijital para birimi 'e-Naira'yı piyasaya sürdü