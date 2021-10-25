Gazprom: Avrupa ve Türkiye’ye bu yıl 183 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilecek

‘Gazprom’ dergisine konuşan Burmistrova, “Gazprom’un Avrupa ve Türkiye’ye sevkiyat hacminin yıl sonunda 183 milyar metreküp olarak gerçekleşebileceği tahminine bağlı kalıyoruz. Bununla birlikte, yılın ilk yarısından sonra, 2021 için ortalama fiyatını bin metreküp başına 270 dolar olarak düzelttik. 2022’de sevkiyat hacmi, büyük ölçüde hava koşullarına ve sıvılaştırmış doğalgaz piyasasındaki duruma bağlı olacak” ifadesini kullandı.2021 yılında sıvılaştırılmış doğalgaz satışının 8 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceğini belirten Burmistrova, “Sıvılaştırılmış doğalgaz günümüzde Gazprom’un gaz portföyünün önemli bir unsuru. Sıvılaştırılmış doğalgaz, uzak piyasalardaki varlığımızı ve esnekliği sağlıyor, tüketicilere sevkiyat güzergahlarını çeşitlendirme fırsatını sağlıyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz portföyümüzü aktif olarak büyütüyoruz. Son birkaç yıl içerisinde ikiye katlamayı başardık” dedi.Alıcıların büyük kısmının Asya-Pasifik Bölgesi’nde bulunduğunu söyleyen Burmistrova, aynı zamanda Güneydoğu Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki geleneksel ve yeni tüketiciler ve tedarikçilerle işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.
Gazprom Export Genel Direktörü Yelena Burmistrova, Avrupa ve Türkiye’ye bu yıl içerisinde toplamda 183 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatının gerçekleştirileceği tahmininin teyit edildiğini belirtti.
‘Gazprom’ dergisine konuşan Burmistrova, “Gazprom’un Avrupa ve Türkiye’ye sevkiyat hacminin yıl sonunda 183 milyar metreküp olarak gerçekleşebileceği tahminine bağlı kalıyoruz. Bununla birlikte, yılın ilk yarısından sonra, 2021 için ortalama fiyatını bin metreküp başına 270 dolar olarak düzelttik. 2022’de sevkiyat hacmi, büyük ölçüde hava koşullarına ve sıvılaştırmış doğalgaz piyasasındaki duruma bağlı olacak” ifadesini kullandı.
2021 yılında sıvılaştırılmış doğalgaz satışının 8 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceğini belirten Burmistrova, “Sıvılaştırılmış doğalgaz günümüzde Gazprom’un gaz portföyünün önemli bir unsuru. Sıvılaştırılmış doğalgaz, uzak piyasalardaki varlığımızı ve esnekliği sağlıyor, tüketicilere sevkiyat güzergahlarını çeşitlendirme fırsatını sağlıyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz portföyümüzü aktif olarak büyütüyoruz. Son birkaç yıl içerisinde ikiye katlamayı başardık” dedi.
Alıcıların büyük kısmının Asya-Pasifik Bölgesi’nde bulunduğunu söyleyen Burmistrova, aynı zamanda Güneydoğu Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki geleneksel ve yeni tüketiciler ve tedarikçilerle işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.