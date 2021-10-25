https://tr.sputniknews.com/20211025/google-rusyaya-325-milyon-ruble-para-cezasi-odedi-1050165497.html
Google, Rusya’ya 32.5 milyon ruble para cezası ödedi
Google, Rusya’ya 32.5 milyon ruble para cezası ödedi
Google yetkilisi Marco Pancini’nin, Rus milletvekilleriyle görüşmede, Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından verilen toplam 32... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:26+0300
2021-10-25T18:26+0300
2021-10-25T18:26+0300
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para cezası
duma'nın güvenlik ve yolsuzlukla mücadele komitesi
rus parlamentosu
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’nin Başkanı Vasiliy Piskarev, Google yetkilileriyle telekonferans yoluyla gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün görüşmede, yasadışı içerik kaldırmadığı için Google’a verilen toplam 32 milyon 500 bin ruble para cezaları dile getirildi. Bugün Marco Pancini bize bu cezaların ödendiğini söyledi” ifadesini kullandı.Piskarev, “Pancini, görüşmemiz boyunca defalarca ve sistematik olarak yasalarımıza uyduklarını ve uymaya devam etme niyetinde olduklarını, işbirliği yapmaya, ülkemizin devlet organları ve ayrıca milletvekilleri ile diyalog içinde olmaya hazır olduklarını beyan etti” diye kaydetti.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) geçen hafta Rus mahkemelerinin Google, Facebook ve Twitter’e toplamda 140 milyon ruble (19 milyon 100 bin TL) para cezası verdiğini bildirmişti.
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google, duma, facebook, ruble, para cezası, duma'nın güvenlik ve yolsuzlukla mücadele komitesi, rus parlamentosu, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), twitter
Google, Rusya’ya 32.5 milyon ruble para cezası ödedi
Google yetkilisi Marco Pancini’nin, Rus milletvekilleriyle görüşmede, Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından verilen toplam 32 milyon ruble (4 milyon 450 bin TL) değerindeki para cezalarının ödendiğini anlattığı belirtildi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’nin Başkanı Vasiliy Piskarev, Google yetkilileriyle telekonferans yoluyla gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün görüşmede, yasadışı içerik kaldırmadığı için Google’a verilen toplam 32 milyon 500 bin ruble para cezaları dile getirildi. Bugün Marco Pancini bize bu cezaların ödendiğini söyledi” ifadesini kullandı.
Piskarev, “Pancini, görüşmemiz boyunca defalarca ve sistematik olarak yasalarımıza uyduklarını ve uymaya devam etme niyetinde olduklarını, işbirliği yapmaya, ülkemizin devlet organları ve ayrıca milletvekilleri ile diyalog içinde olmaya hazır olduklarını beyan etti” diye kaydetti.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) geçen hafta Rus mahkemelerinin Google, Facebook ve Twitter’e toplamda 140 milyon ruble (19 milyon 100 bin TL) para cezası verdiğini bildirmişti.