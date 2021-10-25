Günün ilk saatlerinde 9.85 ile rekor kıran dolar, 9.57’ye geriledi

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmek için talimat verdiğini söylemesinin ardından bugünün ilk saatlerinde 9.85 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL kuru, 8 ülkenin büyükelçiliğinden gelen açıklamaların ardından geriledi.9.57 seviyesine kadar gerileyen kur, 18:15 itibarıyla 9.57 seviyelerine geriledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçiliklerine yönelik açıklamalarının ardından 9.85 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar kuru, 8 ülkenin büyükelçiliğinden gelen açıklamaların ardından 9.57 seviyesine geriledi.
Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmek için talimat verdiğini söylemesinin ardından bugünün ilk saatlerinde 9.85 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL kuru, 8 ülkenin büyükelçiliğinden gelen açıklamaların ardından geriledi.
9.57 seviyesine kadar gerileyen kur, 18:15 itibarıyla 9.57 seviyelerine geriledi.