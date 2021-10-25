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https://tr.sputniknews.com/20211025/gunun-ilk-saatlerinde-985-ile-rekor-kiran-dolar-957ye-geriledi--1050165209.html
Günün ilk saatlerinde 9.85 ile rekor kıran dolar, 9.57’ye geriledi
Günün ilk saatlerinde 9.85 ile rekor kıran dolar, 9.57’ye geriledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçiliklerine yönelik açıklamalarının ardından 9.85 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar kuru, 8... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:23+0300
2021-10-25T18:23+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
dolar
büyükelçi
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Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmek için talimat verdiğini söylemesinin ardından bugünün ilk saatlerinde 9.85 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL kuru, 8 ülkenin büyükelçiliğinden gelen açıklamaların ardından geriledi.9.57 seviyesine kadar gerileyen kur, 18:15 itibarıyla 9.57 seviyelerine geriledi.
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recep tayyip erdoğan, dolar, büyükelçi

Günün ilk saatlerinde 9.85 ile rekor kıran dolar, 9.57’ye geriledi

18:23 25.10.2021
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / Rick Wilking
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçiliklerine yönelik açıklamalarının ardından 9.85 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar kuru, 8 ülkenin büyükelçiliğinden gelen açıklamaların ardından 9.57 seviyesine geriledi.
Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmek için talimat verdiğini söylemesinin ardından bugünün ilk saatlerinde 9.85 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL kuru, 8 ülkenin büyükelçiliğinden gelen açıklamaların ardından geriledi.
9.57 seviyesine kadar gerileyen kur, 18:15 itibarıyla 9.57 seviyelerine geriledi.
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