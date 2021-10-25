https://tr.sputniknews.com/20211025/halkbank-kurumsal-kredi-faizlerini-dusurdu-1050142202.html

Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil

Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T09:26+0300

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halkbank

ekonomi

kredi

faiz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan kurumsal kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirim haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

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halkbank, kredi, faiz