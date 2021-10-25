Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211025/halkbank-kurumsal-kredi-faizlerini-dusurdu-1050142202.html
Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil
Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T09:26+0300
2021-10-25T09:50+0300
halkbank
ekonomi
kredi
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103669/15/1036691513_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_765255c61c172a50646b76b256a3ffce.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan kurumsal kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirim haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103669/15/1036691513_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_d3a98ef085d0e15cd3a76cb43c9172c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
halkbank, kredi, faiz

Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil

09:26 25.10.2021 (güncellendi: 09:50 25.10.2021)
© AFP 2021 / OZAN KOSE Halkbank
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
Abone ol
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.
Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan kurumsal kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirim haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:18Balıkesir'de orman yangını
10:15Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı
10:04Prof. Dr. Müftüoğlu: Kanser, 'geliyorum' der
09:55Emlakçılar konut fiyatında 'çok büyük artış' bekliyor
09:45İngiliz şarkıcı Ed Sheeran koronavirüse yakalandı
09:37Genç doktorun nöbet dönüşü ölümü üzerine TTB'den tüm hastanelerde eylem çağrısı
09:26Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil
09:19Dolar haftaya dalgalı başladı
09:18Sıcaklıklar düşüyor, Meteoroloji’den 5 şehre kar uyarısı
09:16Çin'de Pekin maratonu Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ertelendi
09:13Abdullah Gül'den Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına: Başka krizlerin önünü açar
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu
08:43Sabah yazarı Altınok: Büyükelçilere bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum
08:01Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
07:25Taliban maaşları buğdayla ödeyecek: İşçilere günlük 10, mühendislere 16.5 kilo verilecek
07:20Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk ve en az 4 bakana gözaltı
07:16İş makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi, hayatını kaybetti
07:13Kabine bugün toplanacak: Gündemde virüs ve dış gelişmeler var
06:21Yayla cinayetinde aynı aileden 5 kişi tutuklandı: Öldürülen kişi 'yasak aşk' kurbanı
06:13Friends dizisinde 'Gunther'i oynayan Tyler hayatını kaybetti