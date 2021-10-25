https://tr.sputniknews.com/20211025/ibb-ulasim-daire-baskani-cihan-nakit-para-sistemini-kaldiracagiz-1050170054.html

İBB Ulaşım Daire Başkanı Cihan: Nakit para sistemini kaldıracağız

İBB Ulaşım Daire Başkanı Cihan: Nakit para sistemini kaldıracağız

Yeni taksi sisteminin detayları hakkında konuşan İBB Ulaşım Daire Başkanı Cihan, "Biz yeni sistemde nakit para sistemini kaldıracağız. İstanbulkart ve kredi... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T21:06+0300

2021-10-25T21:06+0300

2021-10-25T21:06+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

ekrem imamoğlu

utku cihan

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı 8 maddelik yeni taksi sisteminin detaylarıyla ilgili açıklama yaptı.Cihan, "Açıkladığımız sistem İstanbul'da yeni taksilerin hayata geçmesiyle beraber, uygulanacak bir sistem. Bu açıklama 5 bin plakanın UKOME'den geçmesiyle şoförlerin özlük haklarına ilişkin yaptığımız bir açıklama" dedi."Biz elimizdeki raporlarla İstanbul'un taksi ihtiyacını 6 bin plaka olarak belirlemiştik. Bunun bin tanesini minibüslerden taksiye çevirmiş olduk" diye devam eden Cihan, "Bunun kura çekimlerini de önümüzdeki hafta yapıyor olacağız. Geri kalan 5 bin plaka ile ilgili bir süreç yürütüyoruz. Bu süreci 9 kez UKOME'de dile getirdik. Önümüzdeki perşembe gününde 10'uncu kez dile getireceğiz. Biz 16 milyonun elinde olan bir plaka sistemi kurguladık. Biz bu 5 bin plaka ile beraber İstanbul'daki taksicilik sistemini kurumsallaştırmaya doğru itmeye çalışıyoruz. Mevcuttaki 17 bin 395 taksiyi de kurumsallaşmaya doğru itmeye çalışıyoruz. Bunun pilot uygulaması ise bizim bu 5 bin taksiyle yapacağımız uygulama olacak" ifadelerini kullandı.'İstanbulkart ve kredi kartıyla çalışacağız'Cihan, sözlerine şu şekilde devam etti: 'Taksicinin net maaşı 6 bin 622 TL olacak'Cihan, "Taksicinin net maaşı 6 bin 622 TL olacak. Yıl içerisinde 2 maaş prim alacak. Aynı zamanda taksicinin bir servis hakkı olacak. Şoförün evine gidip gelirken servis kullanmasını istiyoruz. Taksinin 8 saat mesaisi içerisinde bir öğle yemeği hakkı olacak. Yine tek tip bir kıyafet uygulaması yapmak istiyoruz. Bunun için şoförlere yılda 2 kez bu kıyafetleri sağlayacağız. Taksicilere çalışma süreleri içerisinde eğitimler vereceğiz. Bu özlük haklarının uygulanabilmesi için perşembe günü 5 bin taksi kararını çıkarmamız gerekiyor. Onaylandığı takdirde birkaç ay içerisinde bu özlük haklarının hayata geçtiğini göreceğiz" diye konuştu.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ekrem imamoğlu, utku cihan