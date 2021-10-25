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İstanbul'da 200 liraya sahte PCR testi: e-Nabız'a da düştü
İstanbul'da 200 liraya sahte PCR testi: e-Nabız'a da düştü
İstanbul Esenler'de bir laboratuvarın, özellikle yabancı turistlere, para karşılığı negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlediği ortaya çıktı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T11:33+0300
2021-10-25T11:33+0300
koronavirüs
istanbul
sahtecilik
turist
dolandırıcılık
koronavirüs
koronavirüs testi
pcr
koronavirüs aşısı
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İstanbul'da bir grup dolandırıcının, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği ortaya çıktı.Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen negatif PCR testi belgesine bazı turizm acenteleri aracılık ediyor. Turistler hiç örnek vermeden ortalama 2 saat içinde negatif sonuçlu belge yine WhatsApp üzerinden ellerine ulaşıyor. Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor. Sahtekarlar, Esenler'de bir laboratuvar aracılığıyla çıkardıkları negatif sonuçlu PCR testi için 200-300 lira arasında değişen ücret talep ediyor.Pazarlıkla 200 liraya alındıİki İranlı ve rehberleri, bir seyahat acentesi çalışanı Kadir A. isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, öğle saatlerinde aradığı Kadir A.'ya İran uyruklu turistlerin akşam saat 18.00'da uçağı olduğunu ancak Anadolu Yakası'nda olduklarından dolayı numune veremeyeceklerini söyledi. Kadir A., "Laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler" cevabını verdi. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Kadir A. rehberi tekrar aradı. Kadir A., laboratuvarla konuştuğunu ve pasaportların gönderilmesini istedi. Negatif PCR testi sonucunun uçuşa yetişmesi için acil çıkarılması gerektiği, bunun da fiyatının farklı olduğunu belirtti. Test başına 250 lira ücret, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir A.'ya gönderildi.Negatif test sonucu e-nabız sistemine de yansıtıldı Aradan geçen yaklaşık 3 saatin ardından toplam 400 liraya alınan negatif PCR sonuçlu belgeler yine WhatsApp üzerinden geldi. Numune vermeden elde edilen negatif sonuçlu belgedeki karekod okutulduğunda e-nabız sisteminde de sonuçların işlendiği görüldü.Laboratuvar yetkilisi acenteyi suçladıPCR sonuçlarını içeren belgelerin alındığı Esenler'deki laboratuvarın yetkilisi suçu turizm acentesine attı. Turgay Yılmaz isimli sorumlu laboratuvar teknikeri, "Muhtemelen bizim anlaşma yaptığımız kurumlardan bir tanesidir. Numune bize gelir, biz numuneleri alırız. İşleme koyarız, işlemden sonra sonuçlandırırız. Kim almıştır bilmiyorum ama anlaştığımız kurumlardan bir tanesidir. Kurye aracılığı ile bize numuneler gelir. Buraya numune geldi ve test yaptık. Numune alım kısmıyla bizim bir alakamız yok" dedi.Ancak negatif sonuçlu PCR testi belgesinde numunelerin laboratuvara girip işleme başlandığı kayıt saati 08.10 olarak görünüyor. Belgede sonuçların çıktığı saat ise 13.13. Fakat turistlerin pasaport fotoğraflarını ilettiği saat 13.19. Sonuçların WhatsApp üzerinden gönderildiği saat ise 15.13.Laboratuvar yetkilisi bu saat farkını ise "Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nde ya da test cihazındaki yazılımdan kaynaklı bir hata olabilir" şeklinde açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20210909/saglik-calisanlarina--igneyi-vurma-ama-resmi-olarak-asi-yapmis-gibi-goster-baskisi-1048761880.html
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istanbul, sahtecilik, turist, dolandırıcılık, koronavirüs, koronavirüs testi, pcr, koronavirüs aşısı

İstanbul'da 200 liraya sahte PCR testi: e-Nabız'a da düştü

11:33 25.10.2021
© DHAPCR testi sonucu sahtekarlığı
PCR testi sonucu sahtekarlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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İstanbul Esenler'de bir laboratuvarın, özellikle yabancı turistlere, para karşılığı negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlediği ortaya çıktı.
İstanbul'da bir grup dolandırıcının, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği ortaya çıktı.
Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen negatif PCR testi belgesine bazı turizm acenteleri aracılık ediyor. Turistler hiç örnek vermeden ortalama 2 saat içinde negatif sonuçlu belge yine WhatsApp üzerinden ellerine ulaşıyor. Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor. Sahtekarlar, Esenler'de bir laboratuvar aracılığıyla çıkardıkları negatif sonuçlu PCR testi için 200-300 lira arasında değişen ücret talep ediyor.

Pazarlıkla 200 liraya alındı

İki İranlı ve rehberleri, bir seyahat acentesi çalışanı Kadir A. isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, öğle saatlerinde aradığı Kadir A.'ya İran uyruklu turistlerin akşam saat 18.00'da uçağı olduğunu ancak Anadolu Yakası'nda olduklarından dolayı numune veremeyeceklerini söyledi.
Kadir A., "Laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler" cevabını verdi. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Kadir A. rehberi tekrar aradı. Kadir A., laboratuvarla konuştuğunu ve pasaportların gönderilmesini istedi. Negatif PCR testi sonucunun uçuşa yetişmesi için acil çıkarılması gerektiği, bunun da fiyatının farklı olduğunu belirtti. Test başına 250 lira ücret, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir A.'ya gönderildi.

Negatif test sonucu e-nabız sistemine de yansıtıldı

Aradan geçen yaklaşık 3 saatin ardından toplam 400 liraya alınan negatif PCR sonuçlu belgeler yine WhatsApp üzerinden geldi. Numune vermeden elde edilen negatif sonuçlu belgedeki karekod okutulduğunda e-nabız sisteminde de sonuçların işlendiği görüldü.

Laboratuvar yetkilisi acenteyi suçladı

PCR sonuçlarını içeren belgelerin alındığı Esenler'deki laboratuvarın yetkilisi suçu turizm acentesine attı. Turgay Yılmaz isimli sorumlu laboratuvar teknikeri, "Muhtemelen bizim anlaşma yaptığımız kurumlardan bir tanesidir. Numune bize gelir, biz numuneleri alırız. İşleme koyarız, işlemden sonra sonuçlandırırız. Kim almıştır bilmiyorum ama anlaştığımız kurumlardan bir tanesidir. Kurye aracılığı ile bize numuneler gelir. Buraya numune geldi ve test yaptık. Numune alım kısmıyla bizim bir alakamız yok" dedi.
Ancak negatif sonuçlu PCR testi belgesinde numunelerin laboratuvara girip işleme başlandığı kayıt saati 08.10 olarak görünüyor. Belgede sonuçların çıktığı saat ise 13.13. Fakat turistlerin pasaport fotoğraflarını ilettiği saat 13.19. Sonuçların WhatsApp üzerinden gönderildiği saat ise 15.13.
Laboratuvar yetkilisi bu saat farkını ise "Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nde ya da test cihazındaki yazılımdan kaynaklı bir hata olabilir" şeklinde açıkladı.
ABD - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
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