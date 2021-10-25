https://tr.sputniknews.com/20211025/istanbulda-komsularin-mantolama-krizi-catiya-cikip-vinci-engelledi-1050144048.html

İstanbul'da komşuların ‘mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi

İstanbul'da komşuların ‘mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi

Maltepe’deki bir apartmanda yaşayanlar, binalarına dış cephe koruması için mantolama yaptıracağı esnada yan komşularının tepkisiyle karşılaştı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

istanbul

maltepe

apartman

tartışma

kavga

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İstanbul Maltepe'de 5 katlı bir binada yaşayan apartman sakinleri, dairelerde oluşan rutubet ve soğuk hava nedeniyle binalarına dış cephe koruması yaptırmak istedi. İddiaya göre, bina sakinlerinin kararını öğrenen yan komşuları ise 'bina dışına kurulacak iskelenin kendi bahçelerine sarktığını' belirterek çalışma yapılmasına izin vermedi. Komşular arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.Komşular arasında yaşanan tartışma esnasında işçilerden biri, yerden tuğla alarak karşı tarafın üzerine yürüdü. Binada yapılacak çalışmayı engellemek isteyen komşu ise, bina önüne gelen vincin karşısına geçti.'Bu işin tek çözümü dış cepheyi yaptırmak'Yaşanan olaya ilişkin konuşan apartman sakini Murat Özer, “Biz uzun süredir binamızın dış cephesini yaptırmak istiyoruz. Biz bu kararı alınca yan komşumuz buna izin vermeyeceğini söyleyerek karşı çıktı. Evlerimizde oluşan rutubet dolayısıyla çok defa tadilat yaptık. Bu masraflardan yorulduk. Bu konuyu çözmenin de tek yolu dış cephe işlemini yaptırmak. Komşumuzun bu tavrı sonrası hukuki olarak mücadeleye giriştik. Komşumuzun çatısına dahi değmemek için havadan vinçli sistemi yaptırmak istedik. Buna dahi izin vermedi. Gerekli tüm izinleri aldık. Kimsenin malına zarar vermedik” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210817/komsularini-bicaklayarak-olduren-anne-ve-ogul-tutuklandi-suc-dosyalari-kabarik-cikti-1048087879.html

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istanbul, maltepe, apartman, tartışma, kavga