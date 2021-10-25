Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211025/istanbulda-komsularin-mantolama-krizi-catiya-cikip-vinci-engelledi-1050144048.html
İstanbul'da komşuların ‘mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi
İstanbul'da komşuların ‘mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi
Maltepe’deki bir apartmanda yaşayanlar, binalarına dış cephe koruması için mantolama yaptıracağı esnada yan komşularının tepkisiyle karşılaştı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T10:51+0300
2021-10-25T10:51+0300
yaşam
istanbul
maltepe
apartman
tartışma
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050143893_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_2b78967a400973915554b8dbbde75e06.jpg
İstanbul Maltepe'de 5 katlı bir binada yaşayan apartman sakinleri, dairelerde oluşan rutubet ve soğuk hava nedeniyle binalarına dış cephe koruması yaptırmak istedi. İddiaya göre, bina sakinlerinin kararını öğrenen yan komşuları ise 'bina dışına kurulacak iskelenin kendi bahçelerine sarktığını' belirterek çalışma yapılmasına izin vermedi. Komşular arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.Komşular arasında yaşanan tartışma esnasında işçilerden biri, yerden tuğla alarak karşı tarafın üzerine yürüdü. Binada yapılacak çalışmayı engellemek isteyen komşu ise, bina önüne gelen vincin karşısına geçti.'Bu işin tek çözümü dış cepheyi yaptırmak'Yaşanan olaya ilişkin konuşan apartman sakini Murat Özer, “Biz uzun süredir binamızın dış cephesini yaptırmak istiyoruz. Biz bu kararı alınca yan komşumuz buna izin vermeyeceğini söyleyerek karşı çıktı. Evlerimizde oluşan rutubet dolayısıyla çok defa tadilat yaptık. Bu masraflardan yorulduk. Bu konuyu çözmenin de tek yolu dış cephe işlemini yaptırmak. Komşumuzun bu tavrı sonrası hukuki olarak mücadeleye giriştik. Komşumuzun çatısına dahi değmemek için havadan vinçli sistemi yaptırmak istedik. Buna dahi izin vermedi. Gerekli tüm izinleri aldık. Kimsenin malına zarar vermedik” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210817/komsularini-bicaklayarak-olduren-anne-ve-ogul-tutuklandi-suc-dosyalari-kabarik-cikti-1048087879.html
istanbul
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050143893_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_e210bad88bb52e6ca6edb48870ed03fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, maltepe, apartman, tartışma, kavga

İstanbul'da komşuların ‘mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi

10:51 25.10.2021
© İHAMaltepe’deki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar binalarına dış cephe koruması için mantolama yaptıracağı esnada yan komşularının tepkisiyle karşılaştı.
Maltepe’deki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar binalarına dış cephe koruması için mantolama yaptıracağı esnada yan komşularının tepkisiyle karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© İHA
Abone ol
Maltepe’deki bir apartmanda yaşayanlar, binalarına dış cephe koruması için mantolama yaptıracağı esnada yan komşularının tepkisiyle karşılaştı.
İstanbul Maltepe'de 5 katlı bir binada yaşayan apartman sakinleri, dairelerde oluşan rutubet ve soğuk hava nedeniyle binalarına dış cephe koruması yaptırmak istedi. İddiaya göre, bina sakinlerinin kararını öğrenen yan komşuları ise 'bina dışına kurulacak iskelenin kendi bahçelerine sarktığını' belirterek çalışma yapılmasına izin vermedi. Komşular arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Komşular arasında yaşanan tartışma esnasında işçilerden biri, yerden tuğla alarak karşı tarafın üzerine yürüdü. Binada yapılacak çalışmayı engellemek isteyen komşu ise, bina önüne gelen vincin karşısına geçti.

'Bu işin tek çözümü dış cepheyi yaptırmak'

Yaşanan olaya ilişkin konuşan apartman sakini Murat Özer, “Biz uzun süredir binamızın dış cephesini yaptırmak istiyoruz. Biz bu kararı alınca yan komşumuz buna izin vermeyeceğini söyleyerek karşı çıktı. Evlerimizde oluşan rutubet dolayısıyla çok defa tadilat yaptık. Bu masraflardan yorulduk. Bu konuyu çözmenin de tek yolu dış cephe işlemini yaptırmak. Komşumuzun bu tavrı sonrası hukuki olarak mücadeleye giriştik. Komşumuzun çatısına dahi değmemek için havadan vinçli sistemi yaptırmak istedik. Buna dahi izin vermedi. Gerekli tüm izinleri aldık. Kimsenin malına zarar vermedik” diye konuştu.
Komşularını bıçaklayarak öldüren anne ve oğul tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
YAŞAM
Komşularını bıçaklayarak öldüren anne ve oğul tutuklandı: Suç dosyaları kabarık çıktı
17 Ağustos, 06:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:59Beckham, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yüzü olmaya hazırlanıyor
11:56Kavala'nın eşinden Erdoğan'ın büyükelçi talimatına: Dışişleri'nin engellemeye çalışması gerekir
11:53Putin’den çalışanlara aşı için iki gün ek izin verilmesi talimatı
11:46Asker eğlencesi yapan grup, tüneli kapattı: Arabaların üzerine çıkıp dans ettiler
11:42TÜİK: Bitkisel ürünler ve sebze üretimi azalacak
11:33İstanbul'da 200 liraya sahte PCR testi: e-Nabız'a da düştü
11:22CHP'li Yalım'dan 'bozuk para' raporu: 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş
11:12Bebek Parkı'nın kaçırılan köpekleri Nacho ve Bella geri getirildi
11:00Özkoç: Erdoğan büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak?
10:59Münevver Karabulut'un avukatı Epözdemir: Davadan çekilmem için 3 milyon euro teklif ettiler
10:55Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi
10:51İstanbul'da komşuların ‘mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi
10:43Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'den Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açmasını istedi
10:38'Rolex çetesi' yakalandı: İstanbul'dan Ankara'ya kadar takip edip, spor salonunda çalmışlar
10:18Balıkesir'de orman yangını
10:15Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı
10:04Prof. Dr. Müftüoğlu: Kanser, 'geliyorum' der
09:55Emlakçılar konut fiyatında 'çok büyük artış' bekliyor
09:45İngiliz şarkıcı Ed Sheeran koronavirüse yakalandı
09:37Genç doktorun nöbet dönüşü ölümü üzerine TTB'den tüm hastanelerde eylem çağrısı