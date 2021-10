https://tr.sputniknews.com/20211025/jetgillerden-esinlendi-ucan-otomobiller-92-bin-dolardan-satisa-cikti-2022de-teslim-edilecek-1050158874.html

Jetgiller'den esinlendi: Uçan otomobiller 92 bin dolardan satışa çıktı, 2022'de teslim edilecek

İsveçli Jetson Aero ve Çinli HT Aero şirketleri geçtiğimiz günlerde iki ayrı uçan otomobil modelini tanıttı. Elektrikli araçların hem çevre dostu olması hem de... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

İsveç’te Jetson Aero adlı bir şirket, Jetson One adlı kişisel bir uçan otomobil geliştirdi ve 92 bin dolar (yaklaşık 897 bin lira) karşılığında satışa sundu.‘Herkesi pilot yapmayı amaçlıyoruz’NTV’nin aktardığına göre, tamamen elektrikli olan dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağına ilişkin açıklama yapan şirketin kurucu ortağı Peter Ternstrom, “Misyonumuz uçuşu herkese açık hale getirmek. Jetson One, sahip olabileceğiniz ve uçabileceğiniz bir elektrikli otomobil. Herkesi pilot yapmayı amaçlıyoruz" dedi.Saatte 101 km hıza çıkabilirBununla birlikte tek kişilik uçan otomobil hafif alüminyum ve karbon fiber malzemeden yapıldı. 86 kilogram ağırlığındaki aracın 118 beygir gücündeki motoru sayesinde saatte 101 kilometre hız yapabileceği aktarıldı.Şirket 2022’de teslim edilecek araçlarından sadece 12 adet üretti ve 9’unu sattı. Uçan otomobilin adı 1960’larda gösterilmeye başlanan ve dünya genelinde çok sevilen ‘Jetgiller’ Jetsons ailesinden esinlenilerek oluşturuldu. Gelecekteki şehir ve aile yaşamını konu edinen dizide insanlar uçan arabalar aracılığıyla seyahat ediyor.20 dakika boyunca havada kalabiliyorJetson Aero, aracın yaklaşık 20 dakika boyunca hava kalabildiğini ve ABD'de ultra hafif bir uçak olarak sınıflandırıldığını aktardı.Yani aracı ABD’de çalıştırmak için pilot lisansı gerekmiyor. Buna göre, bir gaz kolu, bir joystick ve bir pedal kullanılarak uçması sağlanıyor. Uçuş sırasında sabit kalmasını sağlayan ve yerdeki engelleri izleyen bir yerleşik bilgisayarı bulunuyor.Çin'in uçan otomobili 2024'te geliyorÖte yandan, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng'in bir iştiraki olan HT Aero, geçen pazar günü yollarda da sürebileceğini söylediği uçan bir arabanın tanıtımını yaptı. Şirket, Xpilot 4.0 adlı uçan otomobilini 2024'te piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.Hem karada hem havada gidiyorHT Aero, Jetson’da olduğu gibi aracının hafif bir tasarımı olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Jetson’dan farklı olarak katlanabilen bir rotora sahip olacağını söyledi. Bu durum otomobilin yollarda sürülmesine ve ardından rotorlar genişletildiğinde uçmasına izin verecek.Bununla birlikte şirket, aracın paraşüt de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik özelliğine sahip olacağını aktardı.Diğer taraftan HT Aero, Xpeng ve kurucusu He Xiaopeng tarafından destekleniyor. Şirket, geçen hafta yüksek profilli risk sermayesi firmaları da dahil olmak üzere bir dizi dış yatırımcıdan 500 milyon dolar topladı.Elektrikli dikey kalkış ve iniş araçları olarak da adlandırılan uçan arabalar, otomobil üreticileri ve start-up'lardan büyük ilgi görüyor. Ancak, düzenleme ve güvenlik sorunları dahil olmak üzere, bu araçların yaygın olarak kullanılması için birtakım zorluklar bulunuyor.

2021

uçan araba, çin, isveç, satış