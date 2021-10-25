https://tr.sputniknews.com/20211025/kabine-bugun-toplanacak-gundemde-virus-ve-dis-gelismeler-var-1050140836.html

Kabine bugün toplanacak: Gündemde virüs ve dış gelişmeler var

Kabine bugün toplanacak: Gündemde virüs ve dış gelişmeler var

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T07:13+0300

2021-10-25T07:13+0300

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türkiye

kabine

kabine toplantısı

koronavirüs

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Kabine bugün bir kez daha biraraya gelecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesinin virüs salgını olması bekleniyor.Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İstanmeyen adam' ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

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kabine, kabine toplantısı, koronavirüs