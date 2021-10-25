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https://tr.sputniknews.com/20211025/kabine-bugun-toplanacak-gundemde-virus-ve-dis-gelismeler-var-1050140836.html
Kabine bugün toplanacak: Gündemde virüs ve dış gelişmeler var
Kabine bugün toplanacak: Gündemde virüs ve dış gelişmeler var
Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T07:13+0300
2021-10-25T07:12+0300
türkiye
kabine
kabine toplantısı
koronavirüs
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Kabine bugün bir kez daha biraraya gelecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesinin virüs salgını olması bekleniyor.Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İstanmeyen adam' ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
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kabine, kabine toplantısı, koronavirüs

Kabine bugün toplanacak: Gündemde virüs ve dış gelişmeler var

07:13 25.10.2021
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA
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Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak.
Kabine bugün bir kez daha biraraya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesinin virüs salgını olması bekleniyor.
Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.
Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İstanmeyen adam' ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.
Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.
Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
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