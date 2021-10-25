https://tr.sputniknews.com/20211025/kabine-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-baskanliginda-toplandi-1050159169.html

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T16:06+0300

2021-10-25T16:06+0300

2021-10-25T16:06+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kabine

cumhurbaşkanı

büyükelçi

kabine toplantısı

sağlık bakanı

koronavirüs

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesinin virüs salgını olması bekleniyor. Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İstenmeyen adam' ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211025/hurriyet-yazari-selvi-cumhurbaskani-erdogan-bu-10-ulkeye-anladigi-dilden-konustu-1050141540.html

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recep tayyip erdoğan, kabine, cumhurbaşkanı, büyükelçi, kabine toplantısı, sağlık bakanı, koronavirüs