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https://tr.sputniknews.com/20211025/kabine-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-baskanliginda-toplandi-1050159169.html
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T16:06+0300
2021-10-25T16:06+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kabine
cumhurbaşkanı
büyükelçi
kabine toplantısı
sağlık bakanı
koronavirüs
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesinin virüs salgını olması bekleniyor. Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İstenmeyen adam' ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/hurriyet-yazari-selvi-cumhurbaskani-erdogan-bu-10-ulkeye-anladigi-dilden-konustu-1050141540.html
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recep tayyip erdoğan, kabine, cumhurbaşkanı, büyükelçi, kabine toplantısı, sağlık bakanı, koronavirüs

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

16:06 25.10.2021
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesinin virüs salgını olması bekleniyor. Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İstenmeyen adam' ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.
Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.
Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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