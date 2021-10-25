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Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayalık alana düşerek ağır yaralanan paraşütçü hastanede yapılan tüm... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T00:45+0300
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yaşam
kayseri
paraşüt
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Ali Dağı Paraşüt Alanı'ndan paraşütü ile inen H.K., evlerin bulunduğu kayalık alana düştü. Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. H.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://tr.sputniknews.com/20211024/fethiyede-3-yamac-parasutu-pilotu-havada-carpisarak-denize-dustu-1050133958.html
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kayseri, paraşüt, paraşüt kazası

Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti

00:45 25.10.2021
© İHAKayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© İHA
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Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayalık alana düşerek ağır yaralanan paraşütçü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ali Dağı Paraşüt Alanı'ndan paraşütü ile inen H.K., evlerin bulunduğu kayalık alana düştü. Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. H.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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