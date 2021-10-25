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https://tr.sputniknews.com/20211025/kayalik-alana-dusen-parasutcu-hayatini-kaybetti-1050138614.html
Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayalık alana düşerek ağır yaralanan paraşütçü hastanede yapılan tüm... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T00:45+0300
2021-10-25T00:45+0300
2021-10-25T00:44+0300
yaşam
kayseri
paraşüt
paraşüt kazası
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Ali Dağı Paraşüt Alanı'ndan paraşütü ile inen H.K., evlerin bulunduğu kayalık alana düştü. Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. H.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://tr.sputniknews.com/20211024/fethiyede-3-yamac-parasutu-pilotu-havada-carpisarak-denize-dustu-1050133958.html
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kayseri, paraşüt, paraşüt kazası
Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Kayalık alana düşen paraşütçü hayatını kaybetti Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayalık alana düşerek ağır yaralanan paraşütçü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ali Dağı Paraşüt Alanı'ndan paraşütü ile inen H.K., evlerin bulunduğu kayalık alana düştü. Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. H.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.