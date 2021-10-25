https://tr.sputniknews.com/20211025/keban-baraj-golunden-sibirya-baligi-cikti--1050158557.html

Keban Baraj Gölü'nden Sibirya balığı çıktı

Keban Baraj Gölü'nden Sibirya balığı çıktı

Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, büyük şaşkınlık yaşadı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

elazığ

balıkçı

sibirya

balık

keban baraj gölü

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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı katıldı. Ağı çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran balıkçı, bölgede ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi.Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölü’nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Temize, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır. Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

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elazığ, balıkçı, sibirya, balık, keban baraj gölü