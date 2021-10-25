https://tr.sputniknews.com/20211025/kilicdaroglundan-erdogana-bizim-yolumuz-civanmert-yoludur-1050172337.html

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 'Bizim yolumuz civanmert yoludur'

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 'Bizim yolumuz civanmert yoludur'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine "Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde 'kin ve kibir' olan gelmesin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T22:45+0300

2021-10-25T22:45+0300

2021-10-25T23:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

yanıt

twitter

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kullandığı “Buradan bir kez daha tekrarlıyorum, başaramayacaksınız, ya bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin vakarını, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz” ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi.Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Şahıs, "İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" demiş. Demiş bunu gerçekten:) Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde “kin ve kibir” olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl."

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, yanıt, twitter