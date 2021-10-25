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https://tr.sputniknews.com/20211025/libyada-nakit-para-tasiyan-helikopter-inis-sirasinda-dustu-1050158732.html
Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü
Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü
Libya'da nakit para taşıyan helikopter, Terhune kentindeki stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T15:57+0300
2021-10-25T15:57+0300
2021-10-25T16:09+0300
dünya
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helikopter kazası
uçak
dinar
kaza
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para
helikopter
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Libya yerel kaynakları, 40 milyon dinar yüklü uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı.Kazada iki mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.
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libya, helikopter kazası, uçak, dinar, kaza, düşüş, para, helikopter
Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü
15:57 25.10.2021 (güncellendi: 16:09 25.10.2021)
Libya'da nakit para taşıyan helikopter, Terhune kentindeki stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.
Libya yerel kaynakları, 40 milyon dinar yüklü uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı.
Kazada iki mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.