https://tr.sputniknews.com/20211025/manisada-701-sise-kacak-icki-ele-gecirildi-1050141289.html

Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi

Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi

Manisa’nın Ahmetli İlçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan araçta yapılan aramada 701 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli K.B. (27) gözaltına alındı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T08:01+0300

2021-10-25T08:01+0300

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türkiye

operasyon

manisa

alkol

kaçak içki

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahmetli’nin Gökkaya Mahallesi'nde yol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, K.B. yönetimindeki araç dün saat 19.20 sıralarında durduruldu. Ekipler, durdukları araçta yaptığı kontrolde koliler halinde kaçak içkiler gördü. Aramada, çeşitli türlürde toplam 701 şişe kaçak içki ve 195 adet sigara bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli K.B. sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

türkiye

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operasyon, manisa, alkol, kaçak içki