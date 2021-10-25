https://tr.sputniknews.com/20211025/manisada-ispanak-kaynakli-zehirlenmelere-tepki-gosteren-ureticiler-cig-ispanak-yedi-1050172973.html

Manisa'da zehirlenmelere tepki gösteren üreticiler çiğ ıspanak yedi: 'Kilosu 1,5 liraya kadar düştü'

Manisa'da zehirlenmelere tepki gösteren üreticiler çiğ ıspanak yedi: 'Kilosu 1,5 liraya kadar düştü'

Manisa'nın Salihli ilçesindeki üreticiler, bazı illerde ıspanak kaynaklı zehirlenmeler yaşandığı yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Üreticiler, çıkan... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T23:17+0300

2021-10-25T23:17+0300

2021-10-25T23:45+0300

ekonomi

ispanak

çiğ

üretici

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Salihli ilçesindeki ıspanak üreticileri, Giresun ve Trabzon'da yedikleri ıspanakların arasına karışan güzelavrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen vatandaşlarla ilgili çıkan haberlerin ardından, ıspanağın kilosunun 5 liradan 1,5 liraya kadar düştüğünü söyledi.Ürettikleri ıspanakların alınmadığını da ifade eden üreticiler, "Biz zehir yetiştirmiyoruz" diyerek çiğ ıspanak yedi.Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç şu açıklamayı yaptı:'Bazı günler yıkamadan bile yiyorum yine de beni zehirlemedi'Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Salihli Ovası'nda yaklaşık bin dekar alanda ıspanak yetiştirdiğini anlatan üretici Aydın Turan, "Her ne hikmetse biz tam ıspanak hasadına başladığımız zaman böyle haberler çıkıyor. Bir oyunlar dönüyor. Biz yetiştirdiğimiz ıspanakları sağlıklı bir şekilde yiyebiliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri önce kendi çocuklarımıza yediriyoruz, sonra pazarlara sevk ediyoruz. Bu ıspanak zehirli olsa, önce kendimiz zehirleniriz" dedi. Salihli Ovası'nda yetiştirdikleri ıspanakları İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderdiklerini belirten Turan, "Bu ıspanakta herhangi bir ilaç kalıntısı yok. Ispanağa attığımız ilaç, domates, patlıcan ve bibere de atılıyor. Zehirli olsa, yetiştirdiğimiz, domates, biber ve patlıcanlar da zehirli olur" diyerek kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi. Tarlada çalışan işçilerden Yıldız Taş ise "Ben 30 yıldır ıspanak işinde çalışıyorum. Her gün evime götürüyorum, pişirip yiyorum. Bazı günler yıkamadan bile yiyorum yine de beni zehirlemedi. Ispanaklar tertemiz" dedi.10 yıldır ıspanak yetiştirdiğini ifade eden ıspanak üreticisi Osman Akbaş, çıkan haberler nedeniyle bu yıl hasadı gerçekleştiremediklerini ve yetiştirdikleri ıspanakları satamadıklarını söyledi. Akbaş "Bu oyunlara kanmayın, bizim Salihli Ovası'nda yetiştirdiğimiz ıspanaklar gayet sağlıklı ıspanaklardır. İçerisinde herhangi bir yabancı ot, ilaç kalıntısı olmayan, tamamen doğal, saf ve temiz ıspanaklardır. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin, biz zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz ıspanakları bizler gönül rahatlığı ile yiyebiliyoruz. Bu ıspanaklar zehirli değil, ıspanağı biz 2 yıldır değil, 10 yıldır yetiştiriyoruz" dedi.

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ispanak, çiğ, üretici