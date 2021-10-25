https://tr.sputniknews.com/20211025/mastercard-kripto-paralari-odeme-sistemine-dahil-ediyor-1050165748.html

Mastercard, kripto paraları ödeme sistemine dahil ediyor

Mastercard, kripto paraları ödeme sistemine dahil ediyor

Mastercard, kripto para birimlerini kendi ödeme sisteminde kullandırmaya hazırlanıyor. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T18:37+0300

2021-10-25T18:37+0300

2021-10-25T18:37+0300

ekonomi

dolar

sistem

mastercard

bitcoin

ödeme

kredi kartı

kripto para

ethereum

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Foreks'te yer alan habere göre Mastercard, kendi müşteri ağında yer alan kuruluşlara ve bankalara yakın zaman içinde kripto paraları ürünlerine dahil etme imkanı sunmaya hazırlanıyor.Habere göre program kapsamında Bitcoin cüzdanları, kripto para kredi kartları ve banka kartları ile ödül kartları sisteme dahil edilecek. Sistemin çalışması için kripto para kuruluşu Bakkt ile çalışılacağı da vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20211020/bitcoin-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1050011710.html

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dolar, sistem, mastercard, bitcoin, ödeme, kredi kartı, kripto para, ethereum