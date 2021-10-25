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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211025/mastercard-kripto-paralari-odeme-sistemine-dahil-ediyor-1050165748.html
Mastercard, kripto paraları ödeme sistemine dahil ediyor
Mastercard, kripto paraları ödeme sistemine dahil ediyor
Mastercard, kripto para birimlerini kendi ödeme sisteminde kullandırmaya hazırlanıyor. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:37+0300
2021-10-25T18:37+0300
2021-10-25T18:37+0300
ekonomi
dolar
sistem
mastercard
bitcoin
ödeme
kredi kartı
kripto para
ethereum
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Foreks'te yer alan habere göre Mastercard, kendi müşteri ağında yer alan kuruluşlara ve bankalara yakın zaman içinde kripto paraları ürünlerine dahil etme imkanı sunmaya hazırlanıyor.Habere göre program kapsamında Bitcoin cüzdanları, kripto para kredi kartları ve banka kartları ile ödül kartları sisteme dahil edilecek. Sistemin çalışması için kripto para kuruluşu Bakkt ile çalışılacağı da vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211020/bitcoin-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1050011710.html
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dolar, sistem, mastercard, bitcoin, ödeme, kredi kartı, kripto para, ethereum
Mastercard, kripto paraları ödeme sistemine dahil ediyor
Mastercard, kripto para birimlerini kendi ödeme sisteminde kullandırmaya hazırlanıyor.
Foreks'te yer alan habere göre
Mastercard, kendi müşteri ağında yer alan kuruluşlara ve bankalara yakın zaman içinde kripto paraları ürünlerine dahil etme imkanı sunmaya hazırlanıyor.
Habere göre program kapsamında Bitcoin cüzdanları, kripto para kredi kartları ve banka kartları ile ödül kartları sisteme dahil edilecek.
Sistemin çalışması için kripto para kuruluşu Bakkt ile çalışılacağı da vurgulandı.