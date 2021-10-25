https://tr.sputniknews.com/20211025/meb-ogrenme-kayitlarini-tespite-yonelik-kazanim-degerlendirme-uygulamasi-basliyor-1050151119.html

MEB: Öğrenme kayıtlarını tespite yönelik kazanım değerlendirme uygulaması başlıyor

MEB: Öğrenme kayıtlarını tespite yönelik kazanım değerlendirme uygulaması başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

meb

mahmut özer

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Bakan Özer, "7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.Bunun Türkiye'de ilk olacağını belirten Özer, uygulamanın yarın ve 27 Ekim'de gerçekleşeceğini söyledi. Özer, uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencinin katılacağını belirtti.

türkiye

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meb, mahmut özer