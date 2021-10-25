MEB: Öğrenme kayıtlarını tespite yönelik kazanım değerlendirme uygulaması başlıyor

Bakan Özer, "7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.Bunun Türkiye'de ilk olacağını belirten Özer, uygulamanın yarın ve 27 Ekim'de gerçekleşeceğini söyledi. Özer, uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencinin katılacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatılacağını duyurdu.
Bakan Özer, "7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bunun Türkiye'de ilk olacağını belirten Özer, uygulamanın yarın ve 27 Ekim'de gerçekleşeceğini söyledi.
Özer, uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencinin katılacağını belirtti.