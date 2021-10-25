Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Sudan'da darbe | Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu feshedildi
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211025/mehmet-ceyhan-anlatti-asi-karsitlarini-kimler-destekliyor-1050148238.html
Mehmet Ceyhan anlattı: Aşı karşıtlarını kimler destekliyor?
Mehmet Ceyhan anlattı: Aşı karşıtlarını kimler destekliyor?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarının sayısının azımsanamayacak kadar çok olduğunu belirtti ve "Bunların arkasında ciddi mali destekler var 'büyük gıda... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T12:33+0300
2021-10-25T12:33+0300
koronavirüs
mehmet ceyhan
koronavirüs
biontech
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
sinovac
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104192/24/1041922493_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_910ad19d9816d093f1b9504d7667b846.jpg
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile mücadele konusunda, aşı karşıtlarının da sayısının bir hayli fazla olduğunu belirtti. Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'in haberine göre, Prof. Dr. Ceyhan, aşı karşıtlarının arkalarında 'mali destekler' olduğunu öne sürdü ve şunları ifade etti:Aşı karşıtı düşüncenin, 'gıda destekçileri' piyasası tarafından hareketlendirildiğini vurgulayan Ceyhan, "Tabii gıda destekçileri. Çünkü adam diyor ki ‘bak sen bunu alırsan bu karışımı ya da bir otu seni hastalıklardan korur aşıya falan gerek yok’ diyor. Yaymak istediği fikir o. Aşı ona rakip gibi göründüğü için de dünyanın her yerinde aşı karşıtı hareketleri destekliyorlar" dedi.Prof. Dr. Ceyhan, "Tek merkezden organize bir iş yani?" sorusuna ise “Tabii aynen öyle...” diyerek yanıt verdi.'Sinovac da yaptırsanız, Biontech de yaptırsanız bir süre sonra etkisi geçiyor'"Aşıyla korunan insan sayısı her gün biraz daha azalıyor" ifadelerini kullanan Ceyhan, “İki doz Sinovac da yaptırsanız iki doz BioNTech’de yaptırsanız, bir süre sonra aşının etkisi geçmeye başlıyor. Sinovac yaptıranın 3 ay sonra, BioNTech yaptıranın da yaklaşık 7-8 ay sonra antikorları düşüşe geçiyor. O yüzden de uzun zamandan beri 3. doz aşı yaptırın deniliyor. Fakat bizim artık günlük birinci doz aşılama sayılarımız 40-50 binler civarında seyrediyor uzun zamandır. 3.doz aşılama sayıları ise bundan çok daha düşük. Halbuki günde 200-300 bin kişi 2 doz aşı olmasına rağmen bağışıklığını kaybediyor. Yani biz normalde yüzde 80 aşılama oranına ulaşalım diye uğraşırken tam tersine bağışıklığını kaybeden sayısının çok daha altında aşı yaptığımız için aşıyla korunan insan sayısı her gün biraz daha azalıyor. Dolayısıyla yüzde 80’e varmayı bırakın her gün biraz daha geriye doğru gidiyoruz. Bunun tek yolu var aşılamayı artıracaksınız. Yani 2 doz aşı olanlar 3. doz aşısını olacak, hiç aşı olmayanlarda aşı olacak. Yoksa bu hızla bu aşılamayla gidersek ileriye değil geriye doğru gideriz” dedi.'Delta önlem almazsanız yanınızdan geçerken bile bulaşır'Delta varyantının bulaşıcılığının bir hayli yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Ceyhan, belirti göstermeyen hastalara da dikkat çekti ve şunları kaydetti:'Gençler daha çok hastalanıyor'Delta varyantının gençler arasında daha yaygın olduğunu belirten Ceyhan, "Delta varyantı daha ölümcül zaten, yani daha ağır seyrediyor. İlk iki dalga orijinal virüste ölüm oranı binde 9’du. Üçüncü dalga Alfa varyantıydı binde 6’ya düştü. Şimdi bu Delta varyantıyla binde 11 civarında, arttı yani. Bir de Delta varyantında gençler daha çok hastalanıyor ama onların bulaştırdığı yetişkinler daha çok hayatını kaybediyor. Dolayısıyla hem herkes kendi tedbirini alacak hem de bazı kısıtlamalar olacak. Herkes maskesini takacak, sosyal mesafeye dikkat edecek. Kalabalık, kapalı yerlerden kaçınacak mümkün olduğu kadar" dedi.'Hiçbirimiz devletin bu kadar rahat bırakacağını düşünmedik'Koronavirüsün ne zaman ortadan kalkacağı sorusuna ise Ceyhan şu şekilde yanıt verdi:
https://tr.sputniknews.com/20211020/prof-dr-ceyhan-egitim-sistemi-karisacak-tani-testleri-acilen-devreye-alinmali-1050024056.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104192/24/1041922493_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_fdadd14728a15ef941a8cea87f68eff1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet ceyhan, koronavirüs, biontech , koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , sinovac

Mehmet Ceyhan anlattı: Aşı karşıtlarını kimler destekliyor?

12:33 25.10.2021
© DHAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
Abone ol
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarının sayısının azımsanamayacak kadar çok olduğunu belirtti ve "Bunların arkasında ciddi mali destekler var 'büyük gıda takviyecilerinin vitaminli probiyotiklerini alırsanız hastalanmayacaksınız' diye iddia edenlerin ciddi desteği var” ifadelerini kullandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile mücadele konusunda, aşı karşıtlarının da sayısının bir hayli fazla olduğunu belirtti.
Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'in haberine göre, Prof. Dr. Ceyhan, aşı karşıtlarının arkalarında 'mali destekler' olduğunu öne sürdü ve şunları ifade etti:

“Twitter’da aşıyı yaptırın diyen mesajların 22 katı aşı karşıtı mesaj var. Bu da gösteriyor ki siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın karşıda bir avuç insan sayıları çok az ama onlar daha çok uğraşıyorlar. Çünkü halk bunu kendiliğinden birileri inanmıyor da söylüyor zannediyor ama öyle değil bu bütün dünyada çalışılan ortaya konulan bir konu. Bunların arkasında ciddi mali destekler var büyük gıda takviyecilerinin vitaminli probiyotikleri alırsanız hastalanmayacaksınız diye iddia edenlerin ciddi desteği var.”

Aşı karşıtı düşüncenin, 'gıda destekçileri' piyasası tarafından hareketlendirildiğini vurgulayan Ceyhan, "Tabii gıda destekçileri. Çünkü adam diyor ki ‘bak sen bunu alırsan bu karışımı ya da bir otu seni hastalıklardan korur aşıya falan gerek yok’ diyor. Yaymak istediği fikir o. Aşı ona rakip gibi göründüğü için de dünyanın her yerinde aşı karşıtı hareketleri destekliyorlar" dedi.
Prof. Dr. Ceyhan, "Tek merkezden organize bir iş yani?" sorusuna ise “Tabii aynen öyle...” diyerek yanıt verdi.

'Sinovac da yaptırsanız, Biontech de yaptırsanız bir süre sonra etkisi geçiyor'

"Aşıyla korunan insan sayısı her gün biraz daha azalıyor" ifadelerini kullanan Ceyhan, “İki doz Sinovac da yaptırsanız iki doz BioNTech’de yaptırsanız, bir süre sonra aşının etkisi geçmeye başlıyor. Sinovac yaptıranın 3 ay sonra, BioNTech yaptıranın da yaklaşık 7-8 ay sonra antikorları düşüşe geçiyor. O yüzden de uzun zamandan beri 3. doz aşı yaptırın deniliyor. Fakat bizim artık günlük birinci doz aşılama sayılarımız 40-50 binler civarında seyrediyor uzun zamandır. 3.doz aşılama sayıları ise bundan çok daha düşük. Halbuki günde 200-300 bin kişi 2 doz aşı olmasına rağmen bağışıklığını kaybediyor. Yani biz normalde yüzde 80 aşılama oranına ulaşalım diye uğraşırken tam tersine bağışıklığını kaybeden sayısının çok daha altında aşı yaptığımız için aşıyla korunan insan sayısı her gün biraz daha azalıyor. Dolayısıyla yüzde 80’e varmayı bırakın her gün biraz daha geriye doğru gidiyoruz. Bunun tek yolu var aşılamayı artıracaksınız. Yani 2 doz aşı olanlar 3. doz aşısını olacak, hiç aşı olmayanlarda aşı olacak. Yoksa bu hızla bu aşılamayla gidersek ileriye değil geriye doğru gideriz” dedi.

'Delta önlem almazsanız yanınızdan geçerken bile bulaşır'

Delta varyantının bulaşıcılığının bir hayli yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Ceyhan, belirti göstermeyen hastalara da dikkat çekti ve şunları kaydetti:
“Bir otobüse bindiğinizde en az bir tane uçağa bindiğinizde en az üç tane virüs pozitif insanla karşılaşıyorsunuz. Ya da her okulda en azından üç beş tane personel, öğrenciler arasında virüs pozitif kişi var. Bu kişilerinde çoğu belirtisiz olduğu için kendi de farkında değil. Onun içinde Delta varyantı çok kolay yayılıyor. O ilk çıkan virüs gibi değil, yanınızdan geçerken bile eğer korunma önlemi almadıysanız bulaştırabiliyor.”

'Gençler daha çok hastalanıyor'

Delta varyantının gençler arasında daha yaygın olduğunu belirten Ceyhan, "Delta varyantı daha ölümcül zaten, yani daha ağır seyrediyor. İlk iki dalga orijinal virüste ölüm oranı binde 9’du. Üçüncü dalga Alfa varyantıydı binde 6’ya düştü. Şimdi bu Delta varyantıyla binde 11 civarında, arttı yani. Bir de Delta varyantında gençler daha çok hastalanıyor ama onların bulaştırdığı yetişkinler daha çok hayatını kaybediyor. Dolayısıyla hem herkes kendi tedbirini alacak hem de bazı kısıtlamalar olacak. Herkes maskesini takacak, sosyal mesafeye dikkat edecek. Kalabalık, kapalı yerlerden kaçınacak mümkün olduğu kadar" dedi.

'Hiçbirimiz devletin bu kadar rahat bırakacağını düşünmedik'

Koronavirüsün ne zaman ortadan kalkacağı sorusuna ise Ceyhan şu şekilde yanıt verdi:
“Böyle şeyler söylüyorduk fakat hiçbirimiz devletin bu kadar rahat bırakacağını bütün önlemleri kaldıracağını aşılamanın peşini bu kadar rahat bırakacağını da hesaplamamıştık. Bunlar bu kadar rahat bırakılınca biraz artık bize değil de virüse kaldı. Yani virüs karar verecek ne zaman biteceğine...”
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Ceyhan: Eğitim sistemi karışacak, tanı testleri acilen devreye alınmalı
20 Ekim, 23:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:28Alibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor
13:21Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı
13:17El Clasico yenilgisi sonrası Barcelonalı taraftarlardan Koeman'ın arabasına saldırı
13:09Finans uzmanı, canlı yayında oğluyla zor anlar yaşadı
13:07Binlerce dolar vererek üye olduğu online flört sitesine dava açtı: Söz verilen kadın profilleri yok
13:0515 yaşındaki çocuk, 700 TL'ye cinayeti üstlendiğini itiraf etti: Benim de paraya ihtiyacım vardı
12:59Sivas'ta su borusu patladı: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı
12:56Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?
12:48Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu
12:45Efsanenin Chicago Bulls'la ilk sezonunda giydiği spor ayakkabılara açık artırmada 1.47 milyon dolar
12:44Gazprom, Türkiye'ye ihraç edecekleri doğalgaz miktarını açıkladı
12:33Mehmet Ceyhan anlattı: Aşı karşıtlarını kimler destekliyor?
12:3310 yaşındaki çocuk tarladan dönerken buldu: 'Büyük bir keşfe imza atmış olabilir'​
12:29CHP'li Torun: Hiçbir belediye başkanımız Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak
12:23Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı öncesi MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
12:22DSÖ, küresel aşı dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti: Salgın sona ermekten çok uzak
12:18Sevan Nişanyan Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi
12:15Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren iki sanık hakkında müebbet istendi
12:14İBB şirketi Hamidiye Kaynak Suları, Hamidiye Burgaz Kooperatifi'ne karşı açtığı davayı kazandı
12:11Rus Vektor Bilim Merkezi, koronavirüsün Delta varyantının fotoğrafını çekti