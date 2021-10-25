KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
Mehmet Ceyhan anlattı: Aşı karşıtlarını kimler destekliyor?
© DHAMehmet Ceyhan
© DHA
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarının sayısının azımsanamayacak kadar çok olduğunu belirtti ve "Bunların arkasında ciddi mali destekler var 'büyük gıda takviyecilerinin vitaminli probiyotiklerini alırsanız hastalanmayacaksınız' diye iddia edenlerin ciddi desteği var” ifadelerini kullandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile mücadele konusunda, aşı karşıtlarının da sayısının bir hayli fazla olduğunu belirtti.
Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'in haberine göre, Prof. Dr. Ceyhan, aşı karşıtlarının arkalarında 'mali destekler' olduğunu öne sürdü ve şunları ifade etti:
“Twitter’da aşıyı yaptırın diyen mesajların 22 katı aşı karşıtı mesaj var. Bu da gösteriyor ki siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın karşıda bir avuç insan sayıları çok az ama onlar daha çok uğraşıyorlar. Çünkü halk bunu kendiliğinden birileri inanmıyor da söylüyor zannediyor ama öyle değil bu bütün dünyada çalışılan ortaya konulan bir konu. Bunların arkasında ciddi mali destekler var büyük gıda takviyecilerinin vitaminli probiyotikleri alırsanız hastalanmayacaksınız diye iddia edenlerin ciddi desteği var.”
Aşı karşıtı düşüncenin, 'gıda destekçileri' piyasası tarafından hareketlendirildiğini vurgulayan Ceyhan, "Tabii gıda destekçileri. Çünkü adam diyor ki ‘bak sen bunu alırsan bu karışımı ya da bir otu seni hastalıklardan korur aşıya falan gerek yok’ diyor. Yaymak istediği fikir o. Aşı ona rakip gibi göründüğü için de dünyanın her yerinde aşı karşıtı hareketleri destekliyorlar" dedi.
Prof. Dr. Ceyhan, "Tek merkezden organize bir iş yani?" sorusuna ise “Tabii aynen öyle...” diyerek yanıt verdi.
'Sinovac da yaptırsanız, Biontech de yaptırsanız bir süre sonra etkisi geçiyor'
"Aşıyla korunan insan sayısı her gün biraz daha azalıyor" ifadelerini kullanan Ceyhan, “İki doz Sinovac da yaptırsanız iki doz BioNTech’de yaptırsanız, bir süre sonra aşının etkisi geçmeye başlıyor. Sinovac yaptıranın 3 ay sonra, BioNTech yaptıranın da yaklaşık 7-8 ay sonra antikorları düşüşe geçiyor. O yüzden de uzun zamandan beri 3. doz aşı yaptırın deniliyor. Fakat bizim artık günlük birinci doz aşılama sayılarımız 40-50 binler civarında seyrediyor uzun zamandır. 3.doz aşılama sayıları ise bundan çok daha düşük. Halbuki günde 200-300 bin kişi 2 doz aşı olmasına rağmen bağışıklığını kaybediyor. Yani biz normalde yüzde 80 aşılama oranına ulaşalım diye uğraşırken tam tersine bağışıklığını kaybeden sayısının çok daha altında aşı yaptığımız için aşıyla korunan insan sayısı her gün biraz daha azalıyor. Dolayısıyla yüzde 80’e varmayı bırakın her gün biraz daha geriye doğru gidiyoruz. Bunun tek yolu var aşılamayı artıracaksınız. Yani 2 doz aşı olanlar 3. doz aşısını olacak, hiç aşı olmayanlarda aşı olacak. Yoksa bu hızla bu aşılamayla gidersek ileriye değil geriye doğru gideriz” dedi.
'Delta önlem almazsanız yanınızdan geçerken bile bulaşır'
Delta varyantının bulaşıcılığının bir hayli yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Ceyhan, belirti göstermeyen hastalara da dikkat çekti ve şunları kaydetti:
“Bir otobüse bindiğinizde en az bir tane uçağa bindiğinizde en az üç tane virüs pozitif insanla karşılaşıyorsunuz. Ya da her okulda en azından üç beş tane personel, öğrenciler arasında virüs pozitif kişi var. Bu kişilerinde çoğu belirtisiz olduğu için kendi de farkında değil. Onun içinde Delta varyantı çok kolay yayılıyor. O ilk çıkan virüs gibi değil, yanınızdan geçerken bile eğer korunma önlemi almadıysanız bulaştırabiliyor.”
'Gençler daha çok hastalanıyor'
Delta varyantının gençler arasında daha yaygın olduğunu belirten Ceyhan, "Delta varyantı daha ölümcül zaten, yani daha ağır seyrediyor. İlk iki dalga orijinal virüste ölüm oranı binde 9’du. Üçüncü dalga Alfa varyantıydı binde 6’ya düştü. Şimdi bu Delta varyantıyla binde 11 civarında, arttı yani. Bir de Delta varyantında gençler daha çok hastalanıyor ama onların bulaştırdığı yetişkinler daha çok hayatını kaybediyor. Dolayısıyla hem herkes kendi tedbirini alacak hem de bazı kısıtlamalar olacak. Herkes maskesini takacak, sosyal mesafeye dikkat edecek. Kalabalık, kapalı yerlerden kaçınacak mümkün olduğu kadar" dedi.
'Hiçbirimiz devletin bu kadar rahat bırakacağını düşünmedik'
Koronavirüsün ne zaman ortadan kalkacağı sorusuna ise Ceyhan şu şekilde yanıt verdi:
“Böyle şeyler söylüyorduk fakat hiçbirimiz devletin bu kadar rahat bırakacağını bütün önlemleri kaldıracağını aşılamanın peşini bu kadar rahat bırakacağını da hesaplamamıştık. Bunlar bu kadar rahat bırakılınca biraz artık bize değil de virüse kaldı. Yani virüs karar verecek ne zaman biteceğine...”