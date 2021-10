Mehmet Ceyhan anlattı: Aşı karşıtlarını kimler destekliyor?

https://tr.sputniknews.com/20211025/mehmet-ceyhan-anlatti-asi-karsitlarini-kimler-destekliyor-1050148238.html

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile mücadele konusunda, aşı karşıtlarının da sayısının bir hayli fazla olduğunu belirtti. Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'in haberine göre, Prof. Dr. Ceyhan, aşı karşıtlarının arkalarında 'mali destekler' olduğunu öne sürdü ve şunları ifade etti:Aşı karşıtı düşüncenin, 'gıda destekçileri' piyasası tarafından hareketlendirildiğini vurgulayan Ceyhan, "Tabii gıda destekçileri. Çünkü adam diyor ki ‘bak sen bunu alırsan bu karışımı ya da bir otu seni hastalıklardan korur aşıya falan gerek yok’ diyor. Yaymak istediği fikir o. Aşı ona rakip gibi göründüğü için de dünyanın her yerinde aşı karşıtı hareketleri destekliyorlar" dedi.Prof. Dr. Ceyhan, "Tek merkezden organize bir iş yani?" sorusuna ise “Tabii aynen öyle...” diyerek yanıt verdi.'Sinovac da yaptırsanız, Biontech de yaptırsanız bir süre sonra etkisi geçiyor'"Aşıyla korunan insan sayısı her gün biraz daha azalıyor" ifadelerini kullanan Ceyhan, “İki doz Sinovac da yaptırsanız iki doz BioNTech’de yaptırsanız, bir süre sonra aşının etkisi geçmeye başlıyor. Sinovac yaptıranın 3 ay sonra, BioNTech yaptıranın da yaklaşık 7-8 ay sonra antikorları düşüşe geçiyor. O yüzden de uzun zamandan beri 3. doz aşı yaptırın deniliyor. Fakat bizim artık günlük birinci doz aşılama sayılarımız 40-50 binler civarında seyrediyor uzun zamandır. 3.doz aşılama sayıları ise bundan çok daha düşük. Halbuki günde 200-300 bin kişi 2 doz aşı olmasına rağmen bağışıklığını kaybediyor. Yani biz normalde yüzde 80 aşılama oranına ulaşalım diye uğraşırken tam tersine bağışıklığını kaybeden sayısının çok daha altında aşı yaptığımız için aşıyla korunan insan sayısı her gün biraz daha azalıyor. Dolayısıyla yüzde 80’e varmayı bırakın her gün biraz daha geriye doğru gidiyoruz. Bunun tek yolu var aşılamayı artıracaksınız. Yani 2 doz aşı olanlar 3. doz aşısını olacak, hiç aşı olmayanlarda aşı olacak. Yoksa bu hızla bu aşılamayla gidersek ileriye değil geriye doğru gideriz” dedi.'Delta önlem almazsanız yanınızdan geçerken bile bulaşır'Delta varyantının bulaşıcılığının bir hayli yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Ceyhan, belirti göstermeyen hastalara da dikkat çekti ve şunları kaydetti:'Gençler daha çok hastalanıyor'Delta varyantının gençler arasında daha yaygın olduğunu belirten Ceyhan, "Delta varyantı daha ölümcül zaten, yani daha ağır seyrediyor. İlk iki dalga orijinal virüste ölüm oranı binde 9’du. Üçüncü dalga Alfa varyantıydı binde 6’ya düştü. Şimdi bu Delta varyantıyla binde 11 civarında, arttı yani. Bir de Delta varyantında gençler daha çok hastalanıyor ama onların bulaştırdığı yetişkinler daha çok hayatını kaybediyor. Dolayısıyla hem herkes kendi tedbirini alacak hem de bazı kısıtlamalar olacak. Herkes maskesini takacak, sosyal mesafeye dikkat edecek. Kalabalık, kapalı yerlerden kaçınacak mümkün olduğu kadar" dedi.'Hiçbirimiz devletin bu kadar rahat bırakacağını düşünmedik'Koronavirüsün ne zaman ortadan kalkacağı sorusuna ise Ceyhan şu şekilde yanıt verdi:

