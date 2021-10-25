https://tr.sputniknews.com/20211025/meral-aksener-bir-ruh-hastaliginin-dis-politikaya-yansimasi-ciddi-bir-devlet-krizi-var-1050170225.html

Meral Akşener: Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması, ciddi bir devlet krizi var

Meral Akşener: Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması, ciddi bir devlet krizi var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatına ilişkin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T21:19+0300

2021-10-25T21:19+0300

2021-10-25T21:19+0300

politika

recep tayyip erdoğan

meral akşener

büyükelçilik

osman kavala

abd ankara büyükelçiliği

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de Gündem Özel programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘istenmeyen adam ilan edilsin’ talimatı verdiği 10 büyükelçi kriziyle ilgili konuştu.'İç mesele olmaktan çıktı'Akşener, “Elbette bu ülkede görev yapan bir yabancı büyükelçilerin Türkiye'nin içişlerine karışır gibi algılanacak bir eylemden söylemden uzak durması gerekir. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını uyacağınıza dair de imza atmışsınız. AHİM'nin kararlarının uyacağına imza atmış bir ülkenin, o mahkemenin kararlarına uymamış olması bir iç mesele olmaktan çıkmıştır. Bunun üzerinden, ‘Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesi, böyle bir açıklaması olabilir” diye konuştu.Büyükelçilerin açıklamalarına da değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı:Yaşanan gelişmelerden dolayı Türkiye adına üzgün olduğunu belirten Akşener, "Ben isterim ki elçiler ‘özür dileriz' diyebilsinler. İsterdim ki bu ülkenin hakimleri Osman Kavala'yı sevmenin ötesinde herhangi bir kişinin hukuki olarak şaibeli bir durumda olmasın. Elçileri savunmuyorum. Asıl iğrenç olan, vahim olan, şahsa göre ‘bugün geliyor ha' denmesidir. Ben ülkem adına çok üzgünüm. Dış politikada bir ciddiyet olur. Dış politika 150 yıldır bir hafızanın var olmasıyla, devredilmesiyle, başından itibaren de rasyonel bir bakış açısıyla yürüdü. 150 yıldır böyle bir dış politika mantığı var" görüşünü dile getirdi.Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211025/abd-buyukelciligi-abd-viyana-sozlesmesinin-41-maddesine-riayet-etmeyi-teyit-eder-1050158669.html

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recep tayyip erdoğan, meral akşener, büyükelçilik, osman kavala, abd ankara büyükelçiliği