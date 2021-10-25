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Meral Akşener: Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması, ciddi bir devlet krizi var
© AA / Güven YılmazİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
© AA / Güven Yılmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatına ilişkin olarak "Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması var. Çok uzun zamandır bizim dış politikadaki her işimizin iç politikanın ana malzemesi edildiği, ciddi bir devlet krizi var" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de Gündem Özel programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘istenmeyen adam ilan edilsin’ talimatı verdiği 10 büyükelçi kriziyle ilgili konuştu.
'İç mesele olmaktan çıktı'
Akşener, “Elbette bu ülkede görev yapan bir yabancı büyükelçilerin Türkiye'nin içişlerine karışır gibi algılanacak bir eylemden söylemden uzak durması gerekir. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını uyacağınıza dair de imza atmışsınız. AHİM'nin kararlarının uyacağına imza atmış bir ülkenin, o mahkemenin kararlarına uymamış olması bir iç mesele olmaktan çıkmıştır. Bunun üzerinden, ‘Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesi, böyle bir açıklaması olabilir” diye konuştu.
Büyükelçilerin açıklamalarına da değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Amerikan Büyükelçisi ile başlayan, arkasından diğer büyükelçilerin devreye girdiği 41 maddeye uygun davrandıklarını teyit ettiler. Bunu ‘Biz yanlış iş yapmadık kardeşim' diye okuyabilirsiniz. ‘Uluslararası bir sistemin sonuçlarını söyledik' diye olabilir. Erdoğan'ın esip gürleyip yerine getirmemesine baktığımız zaman ise, Türkiye'nin dış politikasında hatalı da olsa gereğini yaparsınız. ‘Vururum ha, taş atarım ha' diye ilan ede ede bir dış politika anlayışı olması mümkün değil. Bu şahsım devletidir. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği bir durumdur."
Yaşanan gelişmelerden dolayı Türkiye adına üzgün olduğunu belirten Akşener, "Ben isterim ki elçiler ‘özür dileriz' diyebilsinler. İsterdim ki bu ülkenin hakimleri Osman Kavala'yı sevmenin ötesinde herhangi bir kişinin hukuki olarak şaibeli bir durumda olmasın. Elçileri savunmuyorum. Asıl iğrenç olan, vahim olan, şahsa göre ‘bugün geliyor ha' denmesidir. Ben ülkem adına çok üzgünüm. Dış politikada bir ciddiyet olur. Dış politika 150 yıldır bir hafızanın var olmasıyla, devredilmesiyle, başından itibaren de rasyonel bir bakış açısıyla yürüdü. 150 yıldır böyle bir dış politika mantığı var" görüşünü dile getirdi.
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:
"Osmanlı'nın yolculuğunu cumhuriyet yarıda kesmemiş. Akıldan uzak, rasyonaliteden uzak şahsi, kişisel bir hale geldi. Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması var. Çok uzun zamandır bizim dış politikadaki her işimizin iç politikanın ana malzemesi edildiği, ciddi bir devlet krizi var"