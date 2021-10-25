https://tr.sputniknews.com/20211025/mhpden-uyusturucu-ve-madde-bagimliligi-ile-mucadele-zorunlu-ders-olarak-okutulsun-teklifi-1050166781.html

MHP'den 'uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele' zorunlu ders olarak okutulsun teklifi

MHP'den 'uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele' zorunlu ders olarak okutulsun teklifi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele"nin, okullarda zorunlu ders olarak okutulmasına ilişkin kanun teklifini... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T19:06+0300

2021-10-25T19:06+0300

2021-10-25T19:06+0300

politika

olcay kılavuz

okul

ders

uyuşturucu

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MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu ve madde bağımlılığının, milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.Bu konuda kapsamlı eylem planı ve mücadele stratejisinin ortaya konulması gerektiğini dile getiren Kılavuz, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede toplumsal farkındalıklar yaratılmalı, ailelerin ve gençlerin bilinçlenmesine yönelik bilgilendirici konferanslar, eğitici yayınlar, sportif, sanatsal ve kültürel çalışmalara ağırlık verilmeli." diye konuştu.Kılavuz, psikolog ve sosyologların, uyuşturucu ile mücadele sürecine dahil edilmesini önererek, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik sağlık merkezleri kurularak sonuç alıcı tedaviler yapılmalı. Tedavi olarak bağımlılıktan kurtulan bireylerin sosyal yaşama uyum sağlayabilmesi adına çalışmalar yürütülmeli" değerlendirmesini yaptı.Milli ve manevi değerlerin, uyuşturucu ve madde bağımlığına karşı en büyük silahlardan olduğuna dikkati çeken Kılavuz, şunları kaydetti:

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olcay kılavuz, okul, ders, uyuşturucu