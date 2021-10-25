https://tr.sputniknews.com/20211025/microsoft-23-bin-siber-saldiri-girisiminin-hedefi-oldugu-konusunda-60-sirketi-bilgilendirdi-1050155484.html

Microsoft, 23 bin siber saldırı girişiminin hedefi olduğu konusunda 600 şirketi bilgilendirdi

Microsoft, 23 bin siber saldırı girişiminin hedefi olduğu konusunda 600 şirketi bilgilendirdi

Teknoloji devi Microsoft'un yaklaşk 600 kuruluşu işletim sisteminin 23 bin siber saldırının hedefi olduğu konusunda bilgilendirdiği bildirildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T15:03+0300

2021-10-25T15:03+0300

2021-10-25T15:04+0300

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New York Times (NYT) gazetesi, teknoloji devi Microsoft'un yakın bir zamanda yaklaşık 600 şirketi, bilgisayar sistemlerine 23 bin siber saldırı girişimi olduğu konusunda bilgilendirdiğini yazdı.Microsoft'un en üst düzey güvenlik görevlilerinden biri olan Tom Burt, gazeteye verdiği demeçte, 'çok büyük ve devam eden' organize bir siber saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.Siber saldırı girişimlerinin ufak bir yüzdesinin başarılı olduğunu savunan Burt, net bir sayı vermekten kaçındı.Microsoft'a göre saldırganlar, şirkete veya kuruluşların ağlarına doğrudan saldırmadı, bunun yerine bayileri, yani Microsoft'un bulut hizmetlerine erişimi olan şirketleri hedef aldı.Bu şirketler, müşterilerine tahsis ettikleri özelleştirilmiş depolara üst düzey erişime sahip.Teknoloji devinin maruz kaldığı siber saldırıların 'Güneş Rüzgarları' hacker saldırısına benzer bir yöntemle gerçekleştirildiği belirtiliyor.Burt, "(Hackerlar) küresel enformasyon teknolojisi tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olan kuruluşları hedef alarak, geçmiş saldırılarda kullandıkları yöntemi kopyalamaya çalışıyorlar" dedi.NYT'ye konuşan ABD'li hükümet yetkilileri ise saldırı girişiminin Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) 'gelmiş olabileceğini' ve saldırılarda devlet kurumlarının, şirketlerin ve düşünce kuruluşlarının verilerinin hedef aldığını iddia etti.

https://tr.sputniknews.com/20210924/beyaz-saraydan-muttefiklerine-siber-alanda-rusyaya-kolektif-baski-cagrisi-1049202209.html

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