https://tr.sputniknews.com/20211025/misir-cumhurbaskani-sisi-4-yildir-devam-eden-ohali-kaldirdi-1050170566.html

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 4 yıldır devam eden OHAL'i kaldırdı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 4 yıldır devam eden OHAL'i kaldırdı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, ülkede ‘istikrar ve güvenliğin’ sağlandığını belirterek, 4 yıldır devam eden olağanüstü hali (OHAL) bitirdiğini... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T21:36+0300

2021-10-25T21:36+0300

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Mısır'da, IŞİD tarafından düzenlenen ve onlarca Kıpti Hristiyan'ın öldürüldüğü saldırının ardından Nisan 2017'den bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal sona erdi.Bugün Facebook hesabından açıklama yapan Sisi, “Ülkenin büyük insanları ve sadık adamları sayesinde Mısır'ın bölgede bir güvenlik ve istikrar vahası; Bu nedenle, yıllar sonra ilk kez ülke genelinde olağanüstü halin uzatılmasını iptal etmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

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mısır, sisi, ohal, abdülffetah sisi