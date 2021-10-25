https://tr.sputniknews.com/20211025/moskova-ve-moskova-bolgesinde-uc-ay-42-vakasi-tespit-edildi-1050163823.html

Moskova ve çevresinde üç AY 4.2 vakası tespit edildi

Moskova ve çevresinde üç AY 4.2 vakası tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, başkent Moskova veçevresinde koronavirüsün delta varyantının yeni alt... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T17:29+0300

2021-10-25T17:29+0300

2021-10-25T17:33+0300

koronavirüs

rusya

moskova

koronavirüs

varyant

bulaşıcı hastalık

ay 4.2

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Pervıy Kanal’da konuşan Popova, “Burada, Moskova ve çevresinde bu tür üç vaka tespit ettik” dedi.Popova, durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti ve bu mutasyonun İngiltere’de görülenle aynı olduğunu ekledi.Yeni varyantın yayılım hızının bu yılın başlarında Hindistan'dan İngiltere'ye gelen orijinal Delta varyantı kadar hızlı olmadığı belirtiliyor.Öte yandan Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nden ve University College London'dan bilim insanları Jeffrey Barrett ve Francois Balloux, AY 4.2'nin yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü ifade etmişti.

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rusya, moskova, koronavirüs, varyant, bulaşıcı hastalık, ay 4.2