Moskova ve çevresinde üç AY 4.2 vakası tespit edildi

Pervıy Kanal’da konuşan Popova, “Burada, Moskova ve çevresinde bu tür üç vaka tespit ettik” dedi.Popova, durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti ve bu mutasyonun İngiltere’de görülenle aynı olduğunu ekledi.Yeni varyantın yayılım hızının bu yılın başlarında Hindistan'dan İngiltere'ye gelen orijinal Delta varyantı kadar hızlı olmadığı belirtiliyor.Öte yandan Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nden ve University College London'dan bilim insanları Jeffrey Barrett ve Francois Balloux, AY 4.2'nin yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü ifade etmişti.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, başkent Moskova veçevresinde koronavirüsün delta varyantının yeni alt türü olan AY 4.2’nin bulaştığı üç kişi olduğunu söyledi.
Pervıy Kanal’da konuşan Popova, “Burada, Moskova ve çevresinde bu tür üç vaka tespit ettik” dedi.
Popova, durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti ve bu mutasyonun İngiltere’de görülenle aynı olduğunu ekledi.
Yeni varyantın yayılım hızının bu yılın başlarında Hindistan'dan İngiltere'ye gelen orijinal Delta varyantı kadar hızlı olmadığı belirtiliyor.
Öte yandan Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nden ve University College London'dan bilim insanları Jeffrey Barrett ve Francois Balloux, AY 4.2'nin yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü ifade etmişti.