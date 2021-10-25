https://tr.sputniknews.com/20211025/moskovada-yaslilar-ve-kronik-hastaligi-bulunan-kisiler-icin-olan-karantina-bugun-basladi-1050143435.html

Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı

Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da pandemi ile ilgili durumun kötüye gitmesi nedeniyle 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan kişiler için getirilen karantina... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

rusya

moskova

sergey sobyanin

yasak

karantina

koronavirüs

kovid-19

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in 19 Ekim’e imzaladığı karara göre 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler bugünden başlayarak 25 Şubat 2022’ye kadar belirli durumlar dışında sokağa çıkamayacak.Kent sakinleri yasak döneminde yürüyüş ve egzersiz yapmak için dışarıya çıkabilecek, hastaneye, markete gidebilcek, evcil hayvanlarını dolaştırabilecek. Çalışanlar hastalık izni alabilecek.Bu arada yasak 6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş veya iki aşıyı da yaptırmış olan kişileri kapsamıyor.Moskova’da salgınla ilgili durum son bahar aylarında kötüye gitti. Günlük vaka sayıları rekor düzeye ulaştı. Bu nedenle kent yönetimi bir dizi tedbir kararı aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211023/moskovada-kovid-hasta-sayisinda-bu-hafta-sonu-yeni-zirveler-yasanabilir-1050105202.html

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rusya, moskova, sergey sobyanin, yasak, karantina, koronavirüs, kovid-19