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Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı
Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı
Rusya’nın başkenti Moskova’da pandemi ile ilgili durumun kötüye gitmesi nedeniyle 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan kişiler için getirilen karantina... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T10:15+0300
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koronavirüs
rusya
moskova
sergey sobyanin
yasak
karantina
koronavirüs
kovid-19
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in 19 Ekim’e imzaladığı karara göre 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler bugünden başlayarak 25 Şubat 2022’ye kadar belirli durumlar dışında sokağa çıkamayacak.Kent sakinleri yasak döneminde yürüyüş ve egzersiz yapmak için dışarıya çıkabilecek, hastaneye, markete gidebilcek, evcil hayvanlarını dolaştırabilecek. Çalışanlar hastalık izni alabilecek.Bu arada yasak 6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş veya iki aşıyı da yaptırmış olan kişileri kapsamıyor.Moskova’da salgınla ilgili durum son bahar aylarında kötüye gitti. Günlük vaka sayıları rekor düzeye ulaştı. Bu nedenle kent yönetimi bir dizi tedbir kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211023/moskovada-kovid-hasta-sayisinda-bu-hafta-sonu-yeni-zirveler-yasanabilir-1050105202.html
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rusya, moskova, sergey sobyanin, yasak, karantina, koronavirüs, kovid-19

Moskova’da yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için olan karantina bugün başladı

10:15 25.10.2021
© Sputnik / Максим БлиновMoskova - Rusya - koronavirüs
Moskova - Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya’nın başkenti Moskova’da pandemi ile ilgili durumun kötüye gitmesi nedeniyle 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan kişiler için getirilen karantina uygulaması bugün başladı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in 19 Ekim’e imzaladığı karara göre 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler bugünden başlayarak 25 Şubat 2022’ye kadar belirli durumlar dışında sokağa çıkamayacak.
Kent sakinleri yasak döneminde yürüyüş ve egzersiz yapmak için dışarıya çıkabilecek, hastaneye, markete gidebilcek, evcil hayvanlarını dolaştırabilecek. Çalışanlar hastalık izni alabilecek.
Bu arada yasak 6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş veya iki aşıyı da yaptırmış olan kişileri kapsamıyor.
Moskova’da salgınla ilgili durum son bahar aylarında kötüye gitti. Günlük vaka sayıları rekor düzeye ulaştı. Bu nedenle kent yönetimi bir dizi tedbir kararı aldı.
Rusya, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
KORONAVİRÜS
Moskova’da Kovid hasta sayısında bu hafta sonu yeni zirveler yaşanabilir
23 Ekim, 05:36
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