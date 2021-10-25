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MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı" açıklamasında bulundu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T23:52+0300
2021-10-25T23:52+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe-kaplan operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı ve hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kaplan operasyonu

MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

23:52 25.10.2021
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı (MSB)Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
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Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı ve hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
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