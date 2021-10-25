https://tr.sputniknews.com/20211025/msb-pence-yildirim-harekat-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-bir-asker-yaralandi-1050173574.html

MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı" açıklamasında bulundu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T23:52+0300

2021-10-25T23:52+0300

2021-10-25T23:52+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe-kaplan operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı ve hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kaplan operasyonu