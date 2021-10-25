https://tr.sputniknews.com/20211025/muharrem-ince-41-yil-sonra-chpye-yuzde-30-barajini-astirdigim-icin-ozur-dilerim-1050160429.html

Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını aştırdığım için özür dilerim

Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını aştırdığım için özür dilerim

Muharrem İnce, Bursa'da hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi. 24 Haziran seçimlerine işaret eden İnce "CHP tabanından özür diliyorum. 41 yıl sonra seçimde... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T16:22+0300

2021-10-25T16:22+0300

2021-10-25T16:32+0300

muharrem ince

politika

chp

güçlendirilmiş parlamenter sistem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657148_0:66:1201:741_1920x0_80_0_0_dafa01872710924ef3f9c927685db5bc.jpg

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa’da bir dizi programa katıldı. Sabah hâl esnafı ziyaretinin ardından Küçük Sanayi Sitesi’ne gelen İnce, esnafı selamladı. Ardından Bursa Beşevler Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sabri Koçoğlu ile görüşen İnce, basın mensuplarına açıklamalar yaparak, sorularını yanıtladı.AK Parti iktidarının ülkeyi yönetemeyecek duruma geldiğini belirten İnce, muhalefete de yüklendi.'Yüreğiniz varsa, gelin tüzüğünüzü değiştirin'Güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyen muhalefetin halka yalan söylediğini iddia eden Muharrem İnce, şunları söyledi:“Muhalefet Türkiye’de ne istiyor? Güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. Bu başkanlık sitemi ucube bir sistem. Doğru bir sistem değil. Bunu biz de istemiyoruz. Yasama, yürütme, yargı tek kişinin elinde. Bu doğru değil. Peki parlamenter sistemi isteyen muhalefet millete yalan söylüyor. Ey aziz milletim bu muhalefet size yalan söylüyor. Partilerinde şu anda başkanlık sistemi var. Türkiye’de biz hariç bütün partilerde başkanlık sitemi var. Ama millete Türkiye’yi yönetirken ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz’ diyorlar. Siz madem parlamenter sistem istiyorsunuz, madem bu kadar demokrasi aşığısınız neden kendi tüzüğünüzü değiştirmiyorsunuz? Bırakın anayasayı değiştirmeyi. Hadi gelin yüreğiniz varsa partiler tüzüklerini değiştirsin. Tüzüğünüze ‘Genel başkanları üyeler seçer diye’ yazsanıza. ‘Milletvekillerini üyeler belirler’ diye yazsanıza. Siz grup başkan vekillerini bile milletvekillerine seçtirmiyorsunuz. Onu bile atama ile yapıyorsunuz. Dolayısıyla aziz milletimize ısrarla bunu söylüyorum. Muhalefetin ayak oyunlarına kanmayın. İktidar aklı yitirmiş. Bilimi, hukuku kaybetmiş. İktidar, Türkiye’yi yönetemiyor. Ama muhalefet de size doğru şeyler söylemiyor. Madem Türkiye’de demokrasi istiyor bu muhalefet hadi hep birlikte tüm siyasi partiler anayasa değişikliğine de gerek yok tüzüklerini değiştirsin. Partilerimizi demokratik hale getirelim. Asla yapmazlar. Çünkü onların derdi parlamenter sistemi güçlendirmek değil, kendilerini güçlendirmek. Önceden milletvekilleri belediye başkanlarını belirlerdi, şimdi belediye başkanları milletvekillerini belirliyor. Olacak iş değil. Türkiye’yi demokratikleştirmek, özgürleştirmek istiyorsak, hiç telaşa gerek yok. Yüreğiniz varsa, gelin tüzüğünüzü değiştirin, oradan başlayın."‘Bu ittifak işi Türkiye’de abartıldı, her parti kendi işine bakmalı"Bir seçim ittifakında yer alır mısınız" sorusu üzerine İnce şu cevabı verdi:‘Benim suçum yüzde 8 fazla oy almaktı’“Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olurum, karşısında olmam” sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, şunları kaydetti:İnce, sözlerini şöyle tamamladı:Muharrem İnce daha sonra Memleket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı açılışını gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211016/muharrem-ince-iktidar-da-kandiriyor-muhalefet-de-kandiriyor-1049881963.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muharrem ince, chp, güçlendirilmiş parlamenter sistem