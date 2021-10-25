https://tr.sputniknews.com/20211025/musterilerin-mudahale-ettigi-silahli-soyguncu-kacti-1050140413.html

Müşterilerin müdahale ettiği silahlı soyguncu kaçtı

Müşterilerin müdahale ettiği silahlı soyguncu kaçtı

Adıyaman'da markete giren bir kişi, silah gösterip, soygun girişiminde bulundu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T05:34+0300

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türkiye

adıyaman

silahlı soygun

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Adıyaman'da markete giren bir kişi, silah gösterip, soygun girişiminde bulundu. Müşterilerin müdahalesin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete gelen kimliği belirsiz 1 kişi, tabanca ile soygun girişiminde bulundu. Para isteyen şüpheli, müşterilerin müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kasiyer ve görgü tanıklarının ifadesine başvurarak parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

adıyaman

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adıyaman, silahlı soygun