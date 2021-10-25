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https://tr.sputniknews.com/20211025/mutlu-kediler-yarismasinda-147-kedi-yaristi-1050138039.html
İstanbul'da 'Mutlu Kediler Yarışması': 147 kedi yarıştı, dereceye giren kedilere ödül verildi
İstanbul'da 'Mutlu Kediler Yarışması': 147 kedi yarıştı, dereceye giren kedilere ödül verildi
İstanbul'da yapılan 'Mutlu Kediler Yarışması' son gününde yarışmada sosyal medyada 116 bin takipçisi bulunan Prenses isimli kedi büyük ilgi gördü. Yarışmanın... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T00:19+0300
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yaşam
kedi
yarışma
kediler günü
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İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Mutlu Kediler Yarışması'nda 147 adet cins kedi yarıştı. Çocukların ve yetişkinlerin yer aldığı yarışmanın son gününde sosyal medyada 116 bin takipçisiyle fenomen olan Prenses isimli kedi, kediseverleri kendine hayran bıraktı. Petzoo Eurasia Evcil Hayvan Fuarı'nda gerçekleştirilen yarışma, farklı ırkları görmek ve kedi bakımı konusunda bilgi edinmek isteyen, kedi bakım ve beslenmeleriyle ilgili ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyenlerden ilgi gördü. Yarışmada dereceye giren kedilere ödül verildi. Prenses isimli kedisinin sosyal medyada 116 bin takipçisi olduğunu belirten Elmina İkra Özbey, “Hesap açma fikri ilk kedimi kaybettiğim zaman aklıma anı biriktirmek için gelmişti. Çünkü çok az resmi vardı o kedimin elimde ve bu da bende yoğun bir üzüntüye yol açmıştı. O duyguyla bir hesap açtım. Kıyafetli bir fotoğrafıyla Prenses patladı ve 116 bin takipçimiz var şu an. Schotish Fold cinsi NY 25, Golden diye geçiyor bu cins kediler. Kedimle 2 senedir birlikteyim. Sosyal medya fenomeni unvanıyla katıldık, çünkü biz derneğin pet üyesi olarak buradayız. Bizim de şimdi bir şov olacak. Kıyafet şov. Yanımızda kıyafetlerimizle geldik. Kıyafetlerini giyinecek Prenses” dedi. Yetişkinler kategorisinde 1’inci olan Lova isimli kedinin sahibi Yana’nın tercümanı Büşra Sarıyar, “3 yaşındaymış ve ilk yarışması değil, 5’ten fazla yarışmaya katılmış. Kendisi zaten dünya birincisiymiş, çok fazla yarışmalara katılıyormuş” şeklinde konuştu.Kedileri çok sevdiğini söyleyen 10 yaşındaki Emre Can Kaya, “Evimizde kedi besliyoruz. Çok severim kedileri, hayvanları falan. Bizim kedimiz, o tek başına. Sokaktan aldık onu. Yarışma hakkında bence iyi olan kazansın diyorum” dedi.
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kedi, yarışma, kediler günü

İstanbul'da 'Mutlu Kediler Yarışması': 147 kedi yarıştı, dereceye giren kedilere ödül verildi

00:19 25.10.2021 (güncellendi: 00:36 25.10.2021)
© İHAMutlu Kediler Yarışması
Mutlu Kediler Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© İHA
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İstanbul'da yapılan 'Mutlu Kediler Yarışması' son gününde yarışmada sosyal medyada 116 bin takipçisi bulunan Prenses isimli kedi büyük ilgi gördü. Yarışmanın kazananı ise Lova isimli kedi oldu.
İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Mutlu Kediler Yarışması'nda 147 adet cins kedi yarıştı. Çocukların ve yetişkinlerin yer aldığı yarışmanın son gününde sosyal medyada 116 bin takipçisiyle fenomen olan Prenses isimli kedi, kediseverleri kendine hayran bıraktı.
Petzoo Eurasia Evcil Hayvan Fuarı'nda gerçekleştirilen yarışma, farklı ırkları görmek ve kedi bakımı konusunda bilgi edinmek isteyen, kedi bakım ve beslenmeleriyle ilgili ürünler hakkında fikir sahibi olmak isteyenlerden ilgi gördü. Yarışmada dereceye giren kedilere ödül verildi.
Prenses isimli kedisinin sosyal medyada 116 bin takipçisi olduğunu belirten Elmina İkra Özbey, “Hesap açma fikri ilk kedimi kaybettiğim zaman aklıma anı biriktirmek için gelmişti. Çünkü çok az resmi vardı o kedimin elimde ve bu da bende yoğun bir üzüntüye yol açmıştı. O duyguyla bir hesap açtım. Kıyafetli bir fotoğrafıyla Prenses patladı ve 116 bin takipçimiz var şu an. Schotish Fold cinsi NY 25, Golden diye geçiyor bu cins kediler. Kedimle 2 senedir birlikteyim. Sosyal medya fenomeni unvanıyla katıldık, çünkü biz derneğin pet üyesi olarak buradayız. Bizim de şimdi bir şov olacak. Kıyafet şov. Yanımızda kıyafetlerimizle geldik. Kıyafetlerini giyinecek Prenses” dedi.
Yetişkinler kategorisinde 1’inci olan Lova isimli kedinin sahibi Yana’nın tercümanı Büşra Sarıyar, “3 yaşındaymış ve ilk yarışması değil, 5’ten fazla yarışmaya katılmış. Kendisi zaten dünya birincisiymiş, çok fazla yarışmalara katılıyormuş” şeklinde konuştu.
Kedileri çok sevdiğini söyleyen 10 yaşındaki Emre Can Kaya, “Evimizde kedi besliyoruz. Çok severim kedileri, hayvanları falan. Bizim kedimiz, o tek başına. Sokaktan aldık onu. Yarışma hakkında bence iyi olan kazansın diyorum” dedi.
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