https://tr.sputniknews.com/20211025/ozbekistanin-devlet-baskanligi-secimini-mevcut-lider-mirziyoyev-kazandi-1050157957.html

Özbekistan seçiminde Devlet Başkanı Mirziyoyev ezici zafer kazandı

Özbekistan seçiminde Devlet Başkanı Mirziyoyev ezici zafer kazandı

Özbekistan'ın mevcut Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in, oyların yaklaşık yüzde 80'ini kazanarak seçimden galip çıktığı bildirildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T15:39+0300

2021-10-25T15:39+0300

2021-10-25T16:11+0300

dünya

özbekistan

seçim

şevket mirziyoyev

galibiyet

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Özbekistan'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut lider Şevket Mirzoyoyev'in zaferi kesinleşti.Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, yaptığı açıklamada, Mirziyoyev'in yüzde 80.1'ini alarak görevi ikinci dönem üstleneceğini duyurdu.Mirziyoyev'in büyük ölçüde beklenen zaferinin, büyük ölçüde başarılı reform adımlarını olanak tanıyacağı düşünülüyor.Özbekistan’da devlet başkanı beş yıl için seçiliyor. Mirziyoyev de ülkenin ilk devlet başkanı İslam Kerimov'un 2016 yılının eylül ayında hayatını kaybetmesi ardından Aralık 2016’da düzenlenen seçimlerle bu göreve gelmişti.Mirziyoyev, Rusya ile yakın ilişkileri korurken, Kerimov dönemi aksine Batı ülkeleriyle de temaslarını güçlendirmiş ve birtakım reform programları başlatmıştı.Putin’den seçim tebriğiKremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mirziyoyev’i telefonla arayarak seçimlerdeki zaferi nedeniyle tebrik etti.Taraflar görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını teyit etti.Putin, Mirziyoyev’e tebrik telgrafı da gönderdi.Rusya Devlet Başkanı’na göre seçim sonuçları Mirziyoyev’in yüksek siyasi otoritesinin yanı sıra onun Özbekistan’ın sosyo-ekonomik gelişimi ve uluslararası arenada çıkarlarının korunması bakımından gösterdiği tutumun halk tarafından desteklendiğini gösteriyor.Rus lider ayrıca bölgesel ve küresel açıdan gündemdeki sorunların çözümünde yapıcı etkileşimlerini geliştirecekleriden ve çeşitli alanlarla işbirliklerini artıracaklarından da emin olduğunu kaydetti.

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özbekistan, seçim, şevket mirziyoyev, galibiyet