Perinçek: Elçiler geri adım atmadı, bu ölümcül bir tuzak

Geri adım değil. Viyana sözleşmesine gönderme yapıyor. Böyle bir şey yok. Kendilerinin Viyana sözleşmesini ihlal ettiklerine dair bir ifade var mı burada? Hiçbir şey yok. Bakın burada bir tuzak var. Kendileri bir geri adım atmıyor ama sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan’a geri adım attırarak geri adımda ne var biliyor musunuz? Uçurum var. Yani arkasında geri adım attığı zaman Sayın Tayyip Erdoğan orada bir uçurum var. Geri adım değil. Viyana sözleşmesine gönderme yapıyor. Böyle bir şey yok. Kendilerinin Viyana sözleşmesini ihlal ettiklerine dair bir ifade var mı burada? Hiçbir şey yok. Bakın burada bir tuzak var. Kendileri bir geri adım atmıyor ama sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan’a geri adım attırarak geri adımda ne var biliyor musunuz? Uçurum var. Yani arkasında geri adım attığı zaman Sayın Tayyip Erdoğan orada bir uçurum var.

Bu son karardan sonra geri dönülemeyecek bir tavra girilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti geri dönülürse bu Sayın Tayyip Erdoğan açısından son derece olumsuz, Türkiye açısından ABD’nin kaos planlarına karşı zayıf bir tavır alma anlamına gelecektir. Bu son karardan sonra geri dönülemeyecek bir tavra girilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti geri dönülürse bu Sayın Tayyip Erdoğan açısından son derece olumsuz, Türkiye açısından ABD’nin kaos planlarına karşı zayıf bir tavır alma anlamına gelecektir.

Burada hiçbir şekilde geri adım görmüyoruz. Geri adım nasıl olur? Biz Türkiye’nin iç işlerine karıştık yanlış yapıyoruz yanlış yaptık ve düzeltiyoruz demelidirler. Burada hiçbir şekilde geri adım görmüyoruz. Geri adım nasıl olur? Biz Türkiye’nin iç işlerine karıştık yanlış yapıyoruz yanlış yaptık ve düzeltiyoruz demelidirler.

Dikkat edersiniz 10 büyükelçi toplu hareket ediyor. Örgütlü bunlar. Bunlar devlet değil. Başlarında bir ABD var. ABD bunların; Almanya’nın, Fransa’nın, İsveç’in, Norveç’in, Finlandiya’nın şunun bunun düğmelerine basıyor ve toplu hareket ediyorlar. Böyle devlet mi olur? ABD’nin kontrolünde böyle bağımsız bir devlet olur mu? O açıdan da çok garip bir durum var. Dikkat edersiniz 10 büyükelçi toplu hareket ediyor. Örgütlü bunlar. Bunlar devlet değil. Başlarında bir ABD var. ABD bunların; Almanya’nın, Fransa’nın, İsveç’in, Norveç’in, Finlandiya’nın şunun bunun düğmelerine basıyor ve toplu hareket ediyorlar. Böyle devlet mi olur? ABD’nin kontrolünde böyle bağımsız bir devlet olur mu? O açıdan da çok garip bir durum var.