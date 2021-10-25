https://tr.sputniknews.com/20211025/polonya-basbakani-morawiecki-abd-3-dunya-savasini-cikarirsa-biz-ulkemizin-haklarini-savunacagiz--1050162375.html
Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkeyi vaat edilen fonlardan mahrum bırakan Avrupa Birliği’nin (AB) 'üçüncü dünya savaşını başlatması' durumunda, sadece... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T16:54+0300
2021-10-25T16:54+0300
2021-10-25T16:59+0300
dünya
abd
polonya
nato
ab
başbakan
kredi
açıklama
mateusz morawiecki
üçüncü dünya savaşı
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Financial Times’ın haberine göre Polonya Başbakanı Morawiecki, “AB Komisyonu üçüncü dünya savaşını başlatırsa ne olacak? Üçüncü dünya savaşını başlatırlarsa biz, elimizdeki her tür silahla kendi haklarımızı savunacağız” ifadesini kullandı.AB’nin Varşova’ya finansmanı kesme olasılığı bağlamında konuşan Morawiecki, “Fonları kısıtlamaya yönelik her bir hamleye sert tedbirlerle karşılık verilecek” dedi.Polonya’daki hukuk üstünlüğü krizi, AB’nin bu ülkeye fon aktarımını kesme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.Daha önce AB Mahkemesi’nin Polonya yönetiminin bazı eylemlerini kınaması üzerine Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkenin ulusal yasalarının AB yasalarından üstün olduğuna karar vermişti. Bunun üzerine AB Komisyonu, Polonya ekonomisini Kovid-19 sonuçlarından kurtarmaya yönelik 36 milyar euro’luk önlem paketini askıya alma kararı almıştı. AB Komiysonu üyesi bazı ülkeler, her yıl Varşova’ya ödenen milyarlarca euro’yu tehlikeye atabilecek ek tedbirleri alma çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211020/polonya-gocmen-gecisine-engel-olmak-icin-sinirdaki-asker-sayisini-iki-katina-cikardi-1049993849.html
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abd, polonya, nato, ab, başbakan, kredi, açıklama, mateusz morawiecki, üçüncü dünya savaşı, fon, koronavirüs, kovid-19
Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
16:54 25.10.2021 (güncellendi: 16:59 25.10.2021)
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkeyi vaat edilen fonlardan mahrum bırakan Avrupa Birliği’nin (AB) 'üçüncü dünya savaşını başlatması' durumunda, sadece ülkenin haklarını savunacaklarını belirtti.
Financial Times’ın haberine göre Polonya Başbakanı Morawiecki, “AB Komisyonu üçüncü dünya savaşını başlatırsa ne olacak? Üçüncü dünya savaşını başlatırlarsa biz, elimizdeki her tür silahla kendi haklarımızı savunacağız” ifadesini kullandı.
AB’nin Varşova’ya finansmanı kesme olasılığı bağlamında konuşan Morawiecki, “Fonları kısıtlamaya yönelik her bir hamleye sert tedbirlerle karşılık verilecek” dedi.
Polonya’daki hukuk üstünlüğü krizi, AB’nin bu ülkeye fon aktarımını kesme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.
Daha önce AB Mahkemesi’nin Polonya yönetiminin bazı eylemlerini kınaması üzerine Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkenin ulusal yasalarının AB yasalarından üstün olduğuna karar vermişti.
Bunun üzerine AB Komisyonu, Polonya ekonomisini Kovid-19 sonuçlarından kurtarmaya yönelik 36 milyar euro’luk önlem paketini askıya alma kararı almıştı.
AB Komiysonu üyesi bazı ülkeler, her yıl Varşova’ya ödenen milyarlarca euro’yu tehlikeye atabilecek ek tedbirleri alma çağrısında bulunmuştu.