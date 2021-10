https://tr.sputniknews.com/20211025/polonya-basbakani-morawiecki-abd-3-dunya-savasini-cikarirsa-biz-ulkemizin-haklarini-savunacagiz--1050162375.html

Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız

Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkeyi vaat edilen fonlardan mahrum bırakan Avrupa Birliği’nin (AB) 'üçüncü dünya savaşını başlatması' durumunda, sadece... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T16:54+0300

2021-10-25T16:54+0300

2021-10-25T16:59+0300

dünya

abd

polonya

nato

ab

başbakan

kredi

açıklama

mateusz morawiecki

üçüncü dünya savaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103773/24/1037732494_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cacf20f7c878d7a0cf92ace9d01c24d4.jpg

Financial Times’ın haberine göre Polonya Başbakanı Morawiecki, “AB Komisyonu üçüncü dünya savaşını başlatırsa ne olacak? Üçüncü dünya savaşını başlatırlarsa biz, elimizdeki her tür silahla kendi haklarımızı savunacağız” ifadesini kullandı.AB’nin Varşova’ya finansmanı kesme olasılığı bağlamında konuşan Morawiecki, “Fonları kısıtlamaya yönelik her bir hamleye sert tedbirlerle karşılık verilecek” dedi.Polonya’daki hukuk üstünlüğü krizi, AB’nin bu ülkeye fon aktarımını kesme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.Daha önce AB Mahkemesi’nin Polonya yönetiminin bazı eylemlerini kınaması üzerine Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkenin ulusal yasalarının AB yasalarından üstün olduğuna karar vermişti. Bunun üzerine AB Komisyonu, Polonya ekonomisini Kovid-19 sonuçlarından kurtarmaya yönelik 36 milyar euro’luk önlem paketini askıya alma kararı almıştı. AB Komiysonu üyesi bazı ülkeler, her yıl Varşova’ya ödenen milyarlarca euro’yu tehlikeye atabilecek ek tedbirleri alma çağrısında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211020/polonya-gocmen-gecisine-engel-olmak-icin-sinirdaki-asker-sayisini-iki-katina-cikardi-1049993849.html

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, polonya, nato, ab, başbakan, kredi, açıklama, mateusz morawiecki, üçüncü dünya savaşı, fon, koronavirüs, kovid-19