Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211025/polonya-basbakani-morawiecki-abd-3-dunya-savasini-cikarirsa-biz-ulkemizin-haklarini-savunacagiz--1050162375.html
Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkeyi vaat edilen fonlardan mahrum bırakan Avrupa Birliği’nin (AB) 'üçüncü dünya savaşını başlatması' durumunda, sadece... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T16:54+0300
2021-10-25T16:59+0300
dünya
abd
polonya
nato
ab
başbakan
kredi
açıklama
mateusz morawiecki
üçüncü dünya savaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103773/24/1037732494_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cacf20f7c878d7a0cf92ace9d01c24d4.jpg
Financial Times’ın haberine göre Polonya Başbakanı Morawiecki, “AB Komisyonu üçüncü dünya savaşını başlatırsa ne olacak? Üçüncü dünya savaşını başlatırlarsa biz, elimizdeki her tür silahla kendi haklarımızı savunacağız” ifadesini kullandı.AB’nin Varşova’ya finansmanı kesme olasılığı bağlamında konuşan Morawiecki, “Fonları kısıtlamaya yönelik her bir hamleye sert tedbirlerle karşılık verilecek” dedi.Polonya’daki hukuk üstünlüğü krizi, AB’nin bu ülkeye fon aktarımını kesme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.Daha önce AB Mahkemesi’nin Polonya yönetiminin bazı eylemlerini kınaması üzerine Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkenin ulusal yasalarının AB yasalarından üstün olduğuna karar vermişti. Bunun üzerine AB Komisyonu, Polonya ekonomisini Kovid-19 sonuçlarından kurtarmaya yönelik 36 milyar euro’luk önlem paketini askıya alma kararı almıştı. AB Komiysonu üyesi bazı ülkeler, her yıl Varşova’ya ödenen milyarlarca euro’yu tehlikeye atabilecek ek tedbirleri alma çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211020/polonya-gocmen-gecisine-engel-olmak-icin-sinirdaki-asker-sayisini-iki-katina-cikardi-1049993849.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103773/24/1037732494_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_42ce747e10e4dccd43d796f052cd6f7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, polonya, nato, ab, başbakan, kredi, açıklama, mateusz morawiecki, üçüncü dünya savaşı, fon, koronavirüs, kovid-19

Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız

16:54 25.10.2021 (güncellendi: 16:59 25.10.2021)
© REUTERSPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© REUTERS
Abone ol
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkeyi vaat edilen fonlardan mahrum bırakan Avrupa Birliği’nin (AB) 'üçüncü dünya savaşını başlatması' durumunda, sadece ülkenin haklarını savunacaklarını belirtti.
Financial Times’ın haberine göre Polonya Başbakanı Morawiecki, “AB Komisyonu üçüncü dünya savaşını başlatırsa ne olacak? Üçüncü dünya savaşını başlatırlarsa biz, elimizdeki her tür silahla kendi haklarımızı savunacağız” ifadesini kullandı.
AB’nin Varşova’ya finansmanı kesme olasılığı bağlamında konuşan Morawiecki, “Fonları kısıtlamaya yönelik her bir hamleye sert tedbirlerle karşılık verilecek” dedi.
Polonya’daki hukuk üstünlüğü krizi, AB’nin bu ülkeye fon aktarımını kesme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.
Daha önce AB Mahkemesi’nin Polonya yönetiminin bazı eylemlerini kınaması üzerine Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkenin ulusal yasalarının AB yasalarından üstün olduğuna karar vermişti.
Bunun üzerine AB Komisyonu, Polonya ekonomisini Kovid-19 sonuçlarından kurtarmaya yönelik 36 milyar euro’luk önlem paketini askıya alma kararı almıştı.
AB Komiysonu üyesi bazı ülkeler, her yıl Varşova’ya ödenen milyarlarca euro’yu tehlikeye atabilecek ek tedbirleri alma çağrısında bulunmuştu.
Polonya - Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
DÜNYA
Polonya göçmen geçişine engel olmak için sınırdaki asker sayısını iki katına çıkardı
20 Ekim, 09:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:06Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi
18:05Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı
18:02Suudi Arabistan dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planlıyor
17:57Portekiz'de bütçe tartışmaları alevleniyor: Erken seçime gidilebilir
17:56AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimizin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür
17:44Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan 3 şüphelinin tahliyesine karar verildi
17:29Moskova ve çevresinde üç AY 4.2 vakası tespit edildi
17:23Dünya Gıda Programı Afganistan'daki açlığa dikkat çekti: Felaket için geri sayım yapıyoruz
17:19Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
17:15Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi
17:13Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' soruşturmasının iddianamesi kabul edildi
17:00Benzine 44 kuruş zam yapıldı
16:58Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor
16:56Almanya'da 'IŞİD gelinine' Ezidi kız çocuğunun susuzluktan ölümüne göz yummaktan 10 yıl hapis
16:54Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
16:53Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
16:50Yandex ve Rusya Postası, robotlarla yemek sevkiyatında iş birliği yapmaya başladı
16:47AK Partili Eroğlu: Z kuşağı yoktur
16:45Erkan Tan koronavirüse yakalandı
16:41Alman sanayiciler: Çip pazarında bağımsızlık ancak devlet desteği ile sağlanabilir