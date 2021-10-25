Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211025/prens-charles-pandemiden-bu-yana-ilk-yurt-disi-ziyaretini-urdun-ve-misira-yapiyor-1050169624.html
Prens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor
Prens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor
İngiltere Prensi Charles’ın Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır’a yapacağı açıklandı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T20:42+0300
2021-10-25T20:42+0300
dünya
ingiltere
mısır
ürdün
prens charles
britanya
ziyaret
açıklama
kraliçe elizabeth
kraliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050169599_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_8083b566a15987f2fae419da80df1b46.jpg
Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana İngiliz kraliyet ailesinden üst düzey bir isim ilk kez yurt dışına ziyaret düzenleyecek. Clarence House tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Prensi Charles’ın önümüzdeki ay Ürdün ve Mısır'ı ziyaret edeceği ve Charles’a eşi Camilla’nın eşlik edeceği aktarıldı. Charles’ın dört gün sürecek olan gezisinin 16 Kasım’da Ürdün ziyareti ile başlayacağı, ziyarette Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya geleceği ifade edildi. Açıklamada, Charles’ın ziyareti sırasında çevre sorunlarına değineceği ve gençler için iş ve fırsatlar oluşturulmasına odaklanacağı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/buckingham-sarayi-ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-geceyi-hastanede-gecirdi-1050068323.html
ingiltere
mısır
ürdün
britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050169599_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_692ebb534316c6113351e47959827be8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, mısır, ürdün, prens charles, britanya, ziyaret, açıklama, kraliçe elizabeth, kraliyet, kraliçe 2. elizabeth

Prens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor

20:42 25.10.2021
© EPA / Brian Lawless / POOLPrens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor
Prens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© EPA / Brian Lawless / POOL
Abone ol
İngiltere Prensi Charles’ın Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır’a yapacağı açıklandı.
Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana İngiliz kraliyet ailesinden üst düzey bir isim ilk kez yurt dışına ziyaret düzenleyecek.
Clarence House tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Prensi Charles’ın önümüzdeki ay Ürdün ve Mısır'ı ziyaret edeceği ve Charles’a eşi Camilla’nın eşlik edeceği aktarıldı.
Charles’ın dört gün sürecek olan gezisinin 16 Kasım’da Ürdün ziyareti ile başlayacağı, ziyarette Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya geleceği ifade edildi.
Açıklamada, Charles’ın ziyareti sırasında çevre sorunlarına değineceği ve gençler için iş ve fırsatlar oluşturulmasına odaklanacağı aktarıldı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
DÜNYA
Buckingham Sarayı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geceyi hastanede geçirdi
22 Ekim, 00:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:06İBB Ulaşım Daire Başkanı Cihan: Nakit para sistemini kaldıracağız
21:05İsrail basını: İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitime başlayacak
20:50Kovid-19 geçirenlerin yaklaşık dörtte biri zihinsel sorunlar yaşıyor
20:42Prens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor
20:39Adıyaman'da anız yangınında erkek cesedi bulundu
20:37Bill Gates’in yatları Marmaris’te
20:29Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı
20:18Gazprom: Avrupa ve Türkiye’ye bu yıl 183 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilecek
20:14ABD'de Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanması kasımda başlayabilir
20:00HSK: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi önem arz etmektedir
19:44İran Cumhurbaşkanı Reisi: AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli
19:34Sürgündeki Suudi yetkili: Veliaht Prens Selman, eski Kral Abdullah'ı öldürme planından söz etmişti
19:27Rusya: ABD'de Rus gazetecilere yönelik baskı artıyor
19:26Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu ülkede barınamaz
19:15ABD’de 17 medya kuruluşu, Facebook'un şirket içi belgelerini yayınlamaya başladı
19:12Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son maçında gösterdiği performans ile en değerli oyuncu seçildi
19:06MHP'den 'uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele' zorunlu ders olarak okutulsun teklifi
18:54Rusya’da, sabotajcıları ormanlarda arayacak İHA geliştiriliyor
18:50Rusya Savunma Bakanlığı: Almanya'nın askeri ataşesine nota verildi
18:49Nijerya, kendi dijital para birimi 'e-Naira'yı piyasaya sürdü