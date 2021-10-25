Prof. Dr. Müftüoğlu: Kanser, 'geliyorum' der

"Kanserlerin çoğu önemsemediğimiz bazı işaretlerle ve düşündüğümüzden çok daha uzun bir zaman dilimi içerisinde sinsice gelişiyor. Biraz uyanık olan, bedenini dinlemeyi bilen insanlar işte bu nedenle daha şanslılar. Örneğin, giderek belirginleşen 'halsizlik ve yorgunluklar', durup dururken ortaya çıkan 'kilo kayıpları', nedeni anlaşılamayan ama tekrarlayıp duran uzun süreli 'hafif bir ateş', vücudun herhangi bir yerinde inatçı bir şekilde varlığını sürdüren 'ağrılar' herhangi bir kanserin ilk işareti olabiliyor. Ayak tabanında, avuç içinde ya da tırnak uçlarında önemsenmeyen bir 'ben', özellikle büyümeye ve renk değiştirmeye başlamışsa ciddi bir cilt kanserine işaret edebiliyor.