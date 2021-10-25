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Prof. Dr. Müftüoğlu: Kanser, 'geliyorum' der
Prof. Dr. Müftüoğlu: Kanser, 'geliyorum' der
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, kişinin bedenindeki değişimleri iyi gözlemlemesi gerektiğini... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T10:04+0300
2021-10-25T10:04+0300
yaşam
kanser
hasta
kanser tedavisi
erken teşhis
osman müftüoğlu
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Osman Müftüoğlu, kanser hastalığında erken teşhisin önemine vurgu yaptı.Prof. Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki yazısında şu ifadeleri kullandı:Vücudu iyi gözlemlemenin önemine dikkat çeken Müftüoğlu, "Durup dururken ortaya çıkan yutma güçlükleri, uzun süredir devam eden ama önemsenmeyen hazımsızlık ve benzeri şikâyetlerin bile muhtemel bir hazım sistemi kanseri olasılığına karşı ciddiye alınıp değerlendirilmesinde fayda var. Özetle her hastalıkta önemli olan ama kanserler için vazgeçilmez hale gelen o bildik cümleyi gelin yeniden hatırlayalım: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210913/ingilterede-50den-fazla-kanser-turunu-erken-tespit-icin-kan-testi-denemesi-basladi-1048857352.html
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kanser, hasta, kanser tedavisi, erken teşhis, osman müftüoğlu

Prof. Dr. Müftüoğlu: Kanser, 'geliyorum' der

10:04 25.10.2021
© TwitterOsman Müftüoğlu
Osman Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Twitter
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, kişinin bedenindeki değişimleri iyi gözlemlemesi gerektiğini belirtti.
Osman Müftüoğlu, kanser hastalığında erken teşhisin önemine vurgu yaptı.
Prof. Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Kanserlerin çoğu önemsemediğimiz bazı işaretlerle ve düşündüğümüzden çok daha uzun bir zaman dilimi içerisinde sinsice gelişiyor. Biraz uyanık olan, bedenini dinlemeyi bilen insanlar işte bu nedenle daha şanslılar. Örneğin, giderek belirginleşen 'halsizlik ve yorgunluklar', durup dururken ortaya çıkan 'kilo kayıpları', nedeni anlaşılamayan ama tekrarlayıp duran uzun süreli 'hafif bir ateş', vücudun herhangi bir yerinde inatçı bir şekilde varlığını sürdüren 'ağrılar' herhangi bir kanserin ilk işareti olabiliyor. Ayak tabanında, avuç içinde ya da tırnak uçlarında önemsenmeyen bir 'ben', özellikle büyümeye ve renk değiştirmeye başlamışsa ciddi bir cilt kanserine işaret edebiliyor.
Vücudu iyi gözlemlemenin önemine dikkat çeken Müftüoğlu, "Durup dururken ortaya çıkan yutma güçlükleri, uzun süredir devam eden ama önemsenmeyen hazımsızlık ve benzeri şikâyetlerin bile muhtemel bir hazım sistemi kanseri olasılığına karşı ciddiye alınıp değerlendirilmesinde fayda var. Özetle her hastalıkta önemli olan ama kanserler için vazgeçilmez hale gelen o bildik cümleyi gelin yeniden hatırlayalım: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR." dedi.
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