https://tr.sputniknews.com/20211025/putinden-calisanlara-asi-icin-iki-gun-ek-izin-verilmesi-talimati-1050145949.html

Putin’den çalışanlara aşı için iki gün ek izin verilmesi talimatı

Putin’den çalışanlara aşı için iki gün ek izin verilmesi talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 aşısı yaptıran Rus vatandaşlarına iki gün ek izin verilmesi talimatında bulundu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T11:53+0300

2021-10-25T11:53+0300

2021-10-25T11:53+0300

koronavirüs

vladimir putin

rusya’da koronavirüs salgını

koronavirüs aşısı

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Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan belgeye göre, Putin bölge yöneticilerine koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlara iki gün ek izin verilmesi talimatı verdi.60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan çalışanların da aşılama ve bağışıklıklarının oluşması için dört hafta uzaktan çalışmasına izin verilmesi tavsiye edildi.Putin ayrıca hükümete koronavirüs test sayısının ve aşılama temposunun artırılması talimatı verdi.Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.

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vladimir putin, rusya’da koronavirüs salgını, koronavirüs aşısı