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Putin’den çalışanlara aşı için iki gün ek izin verilmesi talimatı
Putin’den çalışanlara aşı için iki gün ek izin verilmesi talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 aşısı yaptıran Rus vatandaşlarına iki gün ek izin verilmesi talimatında bulundu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T11:53+0300
2021-10-25T11:53+0300
2021-10-25T11:53+0300
koronavirüs
vladimir putin
rusya’da koronavirüs salgını
koronavirüs aşısı
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Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan belgeye göre, Putin bölge yöneticilerine koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlara iki gün ek izin verilmesi talimatı verdi.60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan çalışanların da aşılama ve bağışıklıklarının oluşması için dört hafta uzaktan çalışmasına izin verilmesi tavsiye edildi.Putin ayrıca hükümete koronavirüs test sayısının ve aşılama temposunun artırılması talimatı verdi.Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.
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vladimir putin, rusya’da koronavirüs salgını, koronavirüs aşısı
Putin’den çalışanlara aşı için iki gün ek izin verilmesi talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 aşısı yaptıran Rus vatandaşlarına iki gün ek izin verilmesi talimatında bulundu.
Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan belgeye göre,
Putin bölge yöneticilerine koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlara iki gün ek izin verilmesi talimatı verdi.
60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan çalışanların da aşılama ve bağışıklıklarının oluşması için dört hafta uzaktan çalışmasına izin verilmesi tavsiye edildi.
Putin ayrıca hükümete koronavirüs test sayısının ve aşılama temposunun artırılması talimatı verdi.
Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek,
30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.
Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.