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Rusya Savunma Bakanlığı: Almanya'nın askeri ataşesine nota verildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Almanya'nın askeri ataşesine nota verildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in NATO'ya yaptığı 'Rusya'ya karşı silah kullanma' çağrısı nedeniyle Almanya'nın... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:50+0300
2021-10-25T18:50+0300
savunma
moskova
almanya
nato
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
annegret kramp-karrenbauer
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Kramp-Karrenbauer'in NATO'nun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini savunması nedeniyle Almanya'nın Moskova'daki askeri ataşesi bugün istişareler için Rusya Savunma Bakanlığı'ndaydı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Rusya'yı nükleer çevreleme açıklamasına dikkat çekildi ve nota verildi" dendi.Bakanlık, bu tür söylemlerin Avrupa'da gerilimin artmasını provoke ettiğini ve durumun normalleşmesine katkı sunmadığını vurguladı.Kramp-Karrenbauer'in sözlerini eleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçmişte atılan benzer adımların nasıl sonuçlandığının iyi bilindiğini düşündüğünü söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211023/soygudan-alman-mevkidasina-yanit-gecmiste-benzer-adimlarin-nasil-sonuclandigini-iyi-biliyordur-1050111215.html
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moskova, almanya, nato, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, annegret kramp-karrenbauer

Rusya Savunma Bakanlığı: Almanya'nın askeri ataşesine nota verildi

18:50 25.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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Rusya Savunma Bakanlığı, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in NATO'ya yaptığı 'Rusya'ya karşı silah kullanma' çağrısı nedeniyle Almanya'nın askeri ataşesinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Kramp-Karrenbauer'in NATO'nun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini savunması nedeniyle Almanya'nın Moskova'daki askeri ataşesi bugün istişareler için Rusya Savunma Bakanlığı'ndaydı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Rusya'yı nükleer çevreleme açıklamasına dikkat çekildi ve nota verildi" dendi.

Bakanlık, bu tür söylemlerin Avrupa'da gerilimin artmasını provoke ettiğini ve durumun normalleşmesine katkı sunmadığını vurguladı.

Kramp-Karrenbauer'in sözlerini eleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçmişte atılan benzer adımların nasıl sonuçlandığının iyi bilindiğini düşündüğünü söylemişti.
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Şoygu'dan Alman mevkidaşına yanıt: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi biliyordur
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