https://tr.sputniknews.com/20211025/rusya-taliban-yaptirimlarin-kaldirilmasi-icin-uluslararasi-toplumun-beklentilerini-karsilamali-1050153075.html

Rusya: Taliban, yaptırımların kaldırılması için uluslararası toplumun beklentilerini karşılamalı

Rusya: Taliban, yaptırımların kaldırılması için uluslararası toplumun beklentilerini karşılamalı

Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban'ın kendisine yönelik BM yaptırımlarının kaldırılması için uluslararası toplumun... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T14:16+0300

2021-10-25T14:16+0300

2021-10-25T14:16+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

moskova

vladimir putin

işid

afganistan

taliban

zamir kabulov

islami terör

terör

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Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Taliban'a yönelik BM yaptırım listelerinin olası iptaline ilişkin soruları yanıtlayan Kabulov, "Öncelikle bizler, Taliban'ın uluslararası toplumun kendisinden beklediği kriterleri uyup uymadığı konusunda mutabakat sağlamalıyız. Bu konuda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı bulunduğu için son sözü BMGK'nın söylemesini bekliyoruz" dedi.Bunun teknik bir mesele olduğunu kaydeden Kabulov, "Üzerinde çalışıyoruz, teknik olması bizim için bir engel değil. Önemli olan nokta şu; üst düzey BM yetkililerinin açıklamalarından anladığım kadarıyla orada bununla ilgili bir hazırlık söz konusu ancak acele etmeyeceğiz, her şeyin bir sırası var" ifadelerini kullandı.'Taliban'a yardımlar karşılıksız olmayacak'Geçen hafta Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında mevcut Afganistan yönetiminin temsilcilerine istedikleri yardımların karşılıksız olmayacağı mesajını verdiklerini belirten Kabulov, Taliban heyetine kendilerine sunulacak yardımlar karşılığında her şeyden önce Afgan halkının olmak üzere uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaları gerektiğini anlattıklarını aktardı.'Neredeyse tüm katılımcılar Taliban'ı tanıma konusunu ele almaya ilkesel olarak hazır'Bu arada Kabulov, Moskova'daki Afganistan görüşmelerinde yer alan neredeyse tüm katılımcıların Afganistan'daki geçici hükümeti tanıma meselesini ele almaya ilkesel olarak hazır olduklarını ifade ettiğini söyledi.Kabulov, "Afgan heyeti, Afganistan'ın yeni geçici hükümetinin resmen tanınması için destek alabilme umuduyla geldi. Birkaç istisna dışında, bu toplantıya katılanların neredeyse tamamı, bu hükümetin onları ilgilendiren konulardaki olumlu tepkisine yanıt olarak bu konuyu ele almaya ilkesel olarak hazır olduklarını vurguladı" ifadelerini kullandı.Taliban'ın Moskova formatındaki görüşmeler sırasında uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele, Afgan topraklarının komşu ülkelere karşı kullanılmaması başta olmak üzere birçok konuda tutumlarını teyit ettiğine dikkat çeken Kabulov, "Bunlar önemli hususlardı, bu nedenle çalışmalara devam etmeyi kararlaştırdık" diye ekledi.Moskova'da yapılan Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.

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rusya, moskova, vladimir putin, işid, afganistan, taliban, zamir kabulov, islami terör, terör, görüşme