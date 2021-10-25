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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/rusya-taliban-yaptirimlarin-kaldirilmasi-icin-uluslararasi-toplumun-beklentilerini-karsilamali-1050153075.html
Rusya: Taliban, yaptırımların kaldırılması için uluslararası toplumun beklentilerini karşılamalı
Rusya: Taliban, yaptırımların kaldırılması için uluslararası toplumun beklentilerini karşılamalı
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban'ın kendisine yönelik BM yaptırımlarının kaldırılması için uluslararası toplumun... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:16+0300
2021-10-25T14:16+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
moskova
vladimir putin
işid
afganistan
taliban
zamir kabulov
islami terör
terör
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Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Taliban'a yönelik BM yaptırım listelerinin olası iptaline ilişkin soruları yanıtlayan Kabulov, "Öncelikle bizler, Taliban'ın uluslararası toplumun kendisinden beklediği kriterleri uyup uymadığı konusunda mutabakat sağlamalıyız. Bu konuda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı bulunduğu için son sözü BMGK'nın söylemesini bekliyoruz" dedi.Bunun teknik bir mesele olduğunu kaydeden Kabulov, "Üzerinde çalışıyoruz, teknik olması bizim için bir engel değil. Önemli olan nokta şu; üst düzey BM yetkililerinin açıklamalarından anladığım kadarıyla orada bununla ilgili bir hazırlık söz konusu ancak acele etmeyeceğiz, her şeyin bir sırası var" ifadelerini kullandı.'Taliban'a yardımlar karşılıksız olmayacak'Geçen hafta Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında mevcut Afganistan yönetiminin temsilcilerine istedikleri yardımların karşılıksız olmayacağı mesajını verdiklerini belirten Kabulov, Taliban heyetine kendilerine sunulacak yardımlar karşılığında her şeyden önce Afgan halkının olmak üzere uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaları gerektiğini anlattıklarını aktardı.'Neredeyse tüm katılımcılar Taliban'ı tanıma konusunu ele almaya ilkesel olarak hazır'Bu arada Kabulov, Moskova'daki Afganistan görüşmelerinde yer alan neredeyse tüm katılımcıların Afganistan'daki geçici hükümeti tanıma meselesini ele almaya ilkesel olarak hazır olduklarını ifade ettiğini söyledi.Kabulov, "Afgan heyeti, Afganistan'ın yeni geçici hükümetinin resmen tanınması için destek alabilme umuduyla geldi. Birkaç istisna dışında, bu toplantıya katılanların neredeyse tamamı, bu hükümetin onları ilgilendiren konulardaki olumlu tepkisine yanıt olarak bu konuyu ele almaya ilkesel olarak hazır olduklarını vurguladı" ifadelerini kullandı.Taliban'ın Moskova formatındaki görüşmeler sırasında uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele, Afgan topraklarının komşu ülkelere karşı kullanılmaması başta olmak üzere birçok konuda tutumlarını teyit ettiğine dikkat çeken Kabulov, "Bunlar önemli hususlardı, bu nedenle çalışmalara devam etmeyi kararlaştırdık" diye ekledi.Moskova'da yapılan Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.
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rusya, moskova, vladimir putin, işid, afganistan, taliban, zamir kabulov, islami terör, terör, görüşme

Rusya: Taliban, yaptırımların kaldırılması için uluslararası toplumun beklentilerini karşılamalı

14:16 25.10.2021
© REUTERS / STRINGERAfganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı sloganlar atan kadın erkek karışık protestocuların önüne set çekmeye çalışan silahlı Taliban militanları
Afganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı sloganlar atan kadın erkek karışık protestocuların önüne set çekmeye çalışan silahlı Taliban militanları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / STRINGER
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Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban'ın kendisine yönelik BM yaptırımlarının kaldırılması için uluslararası toplumun beklentilerini karşılaması gerektiğini söyledi.
Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Taliban'a yönelik BM yaptırım listelerinin olası iptaline ilişkin soruları yanıtlayan Kabulov, "Öncelikle bizler, Taliban'ın uluslararası toplumun kendisinden beklediği kriterleri uyup uymadığı konusunda mutabakat sağlamalıyız. Bu konuda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı bulunduğu için son sözü BMGK'nın söylemesini bekliyoruz" dedi.

Bunun teknik bir mesele olduğunu kaydeden Kabulov, "Üzerinde çalışıyoruz, teknik olması bizim için bir engel değil. Önemli olan nokta şu; üst düzey BM yetkililerinin açıklamalarından anladığım kadarıyla orada bununla ilgili bir hazırlık söz konusu ancak acele etmeyeceğiz, her şeyin bir sırası var" ifadelerini kullandı.

'Taliban'a yardımlar karşılıksız olmayacak'

Geçen hafta Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında mevcut Afganistan yönetiminin temsilcilerine istedikleri yardımların karşılıksız olmayacağı mesajını verdiklerini belirten Kabulov, Taliban heyetine kendilerine sunulacak yardımlar karşılığında her şeyden önce Afgan halkının olmak üzere uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaları gerektiğini anlattıklarını aktardı.
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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'Neredeyse tüm katılımcılar Taliban'ı tanıma konusunu ele almaya ilkesel olarak hazır'

Bu arada Kabulov, Moskova'daki Afganistan görüşmelerinde yer alan neredeyse tüm katılımcıların Afganistan'daki geçici hükümeti tanıma meselesini ele almaya ilkesel olarak hazır olduklarını ifade ettiğini söyledi.

Kabulov, "Afgan heyeti, Afganistan'ın yeni geçici hükümetinin resmen tanınması için destek alabilme umuduyla geldi. Birkaç istisna dışında, bu toplantıya katılanların neredeyse tamamı, bu hükümetin onları ilgilendiren konulardaki olumlu tepkisine yanıt olarak bu konuyu ele almaya ilkesel olarak hazır olduklarını vurguladı" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Moskova formatındaki görüşmeler sırasında uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele, Afgan topraklarının komşu ülkelere karşı kullanılmaması başta olmak üzere birçok konuda tutumlarını teyit ettiğine dikkat çeken Kabulov, "Bunlar önemli hususlardı, bu nedenle çalışmalara devam etmeyi kararlaştırdık" diye ekledi.

Moskova'da yapılan Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.
Abdulselam Hanefi - Taliban - Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban: Hükümetin tanınması için gereken tüm koşulları yerine getirdik
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