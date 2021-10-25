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Rusya’da, sabotajcıları ormanlarda arayacak İHA geliştiriliyor
Rusya’da, sabotajcıları ormanlarda arayacak İHA geliştiriliyor
Rusya’da, ormanlık alanda, firari olan suçlulardan nadir bulunan hayvanlara kadar çok farklı hedefleri büyük bir hızla uçarak bulma yeteneğine sahip insansız... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:54+0300
2021-10-25T18:54+0300
savunma
iha
orman
rusya devlet havacılık sistemleri araştırma enstitüsü (gosniias)
rusya'nın orion iha’sı
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Rusya Devlet Havacılık Sistemleri Araştırma Enstitüsü Yazılım Sistemleri Daire Başkan Yardımcısı Boris Vişnyakov, Rus medyaya açıklamasında, “Büyük hızlarda ormanlarda hareket edebilen ve her türlü hedef için arama yapabilen bir İHA üzerinde çalışmalar yapılıyor” ifadesini kullandı.Bu şekilde kaçak suçluları veya sabotajcıları takip etmenin mümkün olacağını söyleyen Vişnyakov, “Böyle takipten kaçmak tamamen imkansız hale gelecek. İHA’lar hedefin yerini tespit edecek ve sürekli koordinatını kontrol merkezin aktaracak” dedi.Sivil alanda bu araçların, nadir rastlanan hayvanları aramak, takip etmek ve fotoğrafını çekmek için kullanılabileceğini anlatan Vişnyakov, “Böyle iHA’yı geliştirme sorunu önümüzdeki bir iki yılda çözüme kavuşturulacak” diye ekledi.
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iha, orman, rusya devlet havacılık sistemleri araştırma enstitüsü (gosniias), rusya'nın orion iha’sı

Rusya’da, sabotajcıları ormanlarda arayacak İHA geliştiriliyor

18:54 25.10.2021
© AP Photo / Pavel GolovkinRus İHA'sı, Rusya, İHA
Rus İHA'sı, Rusya, İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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Rusya’da, ormanlık alanda, firari olan suçlulardan nadir bulunan hayvanlara kadar çok farklı hedefleri büyük bir hızla uçarak bulma yeteneğine sahip insansız hava aracının (İHA) geliştirildiği belirtildi.
Rusya Devlet Havacılık Sistemleri Araştırma Enstitüsü Yazılım Sistemleri Daire Başkan Yardımcısı Boris Vişnyakov, Rus medyaya açıklamasında, “Büyük hızlarda ormanlarda hareket edebilen ve her türlü hedef için arama yapabilen bir İHA üzerinde çalışmalar yapılıyor” ifadesini kullandı.
Bu şekilde kaçak suçluları veya sabotajcıları takip etmenin mümkün olacağını söyleyen Vişnyakov, “Böyle takipten kaçmak tamamen imkansız hale gelecek. İHA’lar hedefin yerini tespit edecek ve sürekli koordinatını kontrol merkezin aktaracak” dedi.
Sivil alanda bu araçların, nadir rastlanan hayvanları aramak, takip etmek ve fotoğrafını çekmek için kullanılabileceğini anlatan Vişnyakov, “Böyle iHA’yı geliştirme sorunu önümüzdeki bir iki yılda çözüme kavuşturulacak” diye ekledi.
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