https://tr.sputniknews.com/20211025/sabah-yazari-altinok-buyukelcilere-bu-derece-sert-yaptirimlarin-gundeme-gelmesini-beklemiyorum-1050141387.html
Sabah yazarı Altınok: Büyükelçilere bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum
Sabah yazarı Altınok: Büyükelçilere bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum
Sabah yazarı Metin Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını verdiğini söylemesi hakkında, "Bugünden yarına... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T08:43+0300
2021-10-25T08:43+0300
2021-10-25T08:44+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
büyükelçi
istenmeyen kişi
osman kavala
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Sabah yazarı Metin Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği açıklamasını değerlendirdi.Altınok, bugünkü yazısında, "Bugünden yarına söz konusu büyükelçilere yönelik bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum" dedi.Altınok, yazısında şunları kaydetti:"Bu popüler dava üzerinden Türkiye'yi Biden'ın seçim öncesi açıkça konumlandırdığı pozisyona doğru itmeye çalışıyorlar. Diplomasi, teamüller umurlarında değil.Öyle ya Türkiye ve AB arasındaki AİHM'le ilgili bir mevzuda ABD'ye, Kanada'ya ve hatta yeni Zelanda'ya ne oluyor? Mesele 'başkaysa' İngiltere niye ağzını açmıyor?Herkesin merak ettiği Büyükelçiler gerçekten deport edilecek mi sorusuna gelince...Ben Cumhurbaşkanı'nın çıkışının, oyunun kurallarını değiştirmeye çalışanların restine karşı genel bir kararlılık mesajı olduğunu düşünüyorum. İşin nereye varabileceğine işaret eden bir çerçeve.Dolayısıyla bugünden yarına söz konusu büyükelçilere yönelik bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum. Ama ilerleyen süreçte daha sert hamleler de görecek gibiyiz. Şaşırmayı bırakmalıyız.Zira birilerinin hâlâ ne zaman çıkacak diye korkuyla gün saydığı 3. Dünya Savaşı çoktan başladı zaten. Pandemi başka ne ki?"
https://tr.sputniknews.com/20211024/avrupa-parlamentosu-baskanindan-turkiyeye-osman-kavala-mesaji-gozumuz-korkmayacak-1050124033.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, büyükelçi, istenmeyen kişi, osman kavala
Sabah yazarı Altınok: Büyükelçilere bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum
08:43 25.10.2021 (güncellendi: 08:44 25.10.2021)
Sabah yazarı Metin Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını verdiğini söylemesi hakkında, "Bugünden yarına söz konusu büyükelçilere yönelik bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum" yorumunu yaptı.
Sabah yazarı Metin Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği açıklamasını
değerlendirdi.
Altınok, bugünkü yazısında, "Bugünden yarına söz konusu büyükelçilere yönelik bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum" dedi.
Altınok, yazısında şunları kaydetti:
"Bu popüler dava üzerinden Türkiye'yi Biden'ın seçim öncesi açıkça konumlandırdığı pozisyona doğru itmeye çalışıyorlar. Diplomasi, teamüller umurlarında değil.
Öyle ya Türkiye ve AB arasındaki AİHM'le ilgili bir mevzuda ABD'ye, Kanada'ya ve hatta yeni Zelanda'ya ne oluyor? Mesele 'başkaysa' İngiltere niye ağzını açmıyor?
Herkesin merak ettiği Büyükelçiler gerçekten deport edilecek mi sorusuna gelince...
Ben Cumhurbaşkanı'nın çıkışının, oyunun kurallarını değiştirmeye çalışanların restine karşı genel bir kararlılık mesajı olduğunu düşünüyorum. İşin nereye varabileceğine işaret eden bir çerçeve.
Dolayısıyla bugünden yarına söz konusu büyükelçilere yönelik bu derece sert yaptırımların gündeme gelmesini beklemiyorum. Ama ilerleyen süreçte daha sert hamleler de görecek gibiyiz. Şaşırmayı bırakmalıyız.
Zira birilerinin hâlâ ne zaman çıkacak diye korkuyla gün saydığı 3. Dünya Savaşı çoktan başladı zaten. Pandemi başka ne ki?"